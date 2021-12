O que ver durante o mês de dezembro no Disney +

Veja todas as estreias e destaques.

Todas as semanas, o Disney+ apresenta novos conteúdos exclusivos para todas as idades. A partir de dezembro, o serviço de streaming da Disney terá estreias de grandes filmes e séries originais disponíveis. Além disso, você já pode se ajeitar no sofá com a família e escolher entre as diversas opções do catálogo para entrar no clima natalino.







Diário de um Banana (3 de dezembro)

“Ser quase um adolescente pode ser muito chato. Ninguém sabe melhor do que Greg Heffley”, essa é a premissa da primeira história de Diário de um Banana, na qual o filme se baseia. Nele, Greg ilustra seu cotidiano em um diário que chega animado ao Disney +.





B em-Vindos à Terra (8 de dezembro)



Uma série original da National Geographic Disney + estrelada por Will Smith, duas vezes indicado ao Oscar®, em uma aventura extraordinária pelo mundo e suas maravilhas. Guiado por exploradores, o ator observará pessoalmente alguns dos espetáculos mais emocionantes do planeta, desde vulcões que rugem em silêncio, passando por desertos que se movem imperceptivelmente até nós, até animais que formam grandes rebanhos.



The Most Magical Story on Earth: 50 Years of Walt Disney World (8 de dezembro)

A Walt Disney Company celebra o 50º aniversário do Walt Disney World Resort. O público poderá embarcar numa jornada histórica que se estende por meio século e mais, no Walt Disney World, na Flórida. Por uma visão abrangente do passado, presente e futuro do popular destino de férias, os fãs terão acesso a materiais inéditos e terão um vislumbre da jornada que deu vida à visão de Walt Disney.





Comidas Inimaginàveis (15 de dezembro)



Apresentada pela vencedora do Emmy® Keke Palmer, Foodtastic é uma série de competição envolvente em que artistas de habilidade extraordinária criam obras de palco ultrajantes e esculturas enormes feitas inteiramente de comida. De vegetais e manteiga a queijo e frutas, esses elementos da vida cotidiana são transformados em obras de arte

Marvel Studios Avante: Eternos (22 de dezembro)



Descubra como Eternos foi feito, filme sobre seres imortais que viveram entre nós por milhares e milhares de anos. Eternos é dirigido por Chloé Zhao e estrelado por Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek e outros.

Marvel Studios Avante: Gavião Arqueiro (29 de dezembro)

Em um novo episódio documentário de United, você verá Jeremy Renner, Hailee Steinfeld e todo o elenco e a equipe por trás da série Gavião Arqueiro contando como eles criaram a série da Marvel Studios. E tem mais ... porque a série continua a estrear episódios para todos os seus fãs.





Gavião Arqueiro - final de temporada

Chegam ao fim as aventuras de Clint Barton (interpretado por Jeremy Renner), dessa vez sob a identidade de Ronin, ensinando a novata Kate Bishop (Hailee Steinfeld) a ser uma heroína sem superpoderes, assim como ele, para assumir o manto de Gaviã Arqueira.

A série, que acompanha os acontecimentos após o filme de “Vingadores: Ultimato”, retrata a relação entre o taciturno Barton e a teimosa Bishop, uma grande fã do Arqueiro em seus tempos de glória. O antigo herói também é obrigado a revisitar algumas pontas soltas de seu passado, tudo isso enquanto tenta chegar a tempo para a ceia de Natal com a família.





O Livro De Boba Fett (29 de diciembre)



A nova série original do Disney+ do universo de Star Wars contará a jornada do lendário caçador de recompensas Boba Fett. Entre algumas aparições nos primeiros filmes, Fett se tornou um dos personagens favoritos dos fãs da franquia, que sempre quiseram uma produção destinada a contar a sua história.

Assim, durante a segunda temporada de The Mandalorian, Fett aparece para surpresa de todos, encarnado por Temura Morrison (o Jango Fett de O Ataque dos Clones). Apesar de habilidoso, seu personagem demonstrou estar cansado da vida de batalhas e mortes e cumpre sua promessa de ajudar Din Djarin (Pedro Pascal) a resgatar Grogu das mãos de Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Agora, saberemos finalmente o que acontecerá com Fett depois dos acontecimentos de The Mandalorian e se ele seguirá em seu caminho de redenção.

Além de... todo o espírito natalino no Disney + com temas natalinos: Um especial de Natal do Mickey Mouse (10 de dezembro), Christmas Again?, Filme Original Disney + (17 de dezembro), Mickey and Minnie Wish Upon a Christmas (24 de dezembro), a estreia do curta A Era do Gelo: Um Natal de Mamute (3 de dezembro), uma coleção imperdível do clássico Esqueceram de mim com todos os filmes disponíveis desde 1º de dezembro e o filme original recém-lançado da Disney +, Esqueceram de mim no lar, doce lar.