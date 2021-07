O que ver durante julho no Disney+

Veja todas as estreias e os destaques.



Todas as semanas, o Disney+ apresenta novos conteúdos exclusivos para todas as idades. A partir de julho, o serviço de streaming da Disney terá novos filmes e séries originais disponíveis, como o novo longa de Viúva Negra, além da disponibilidade de Cruella para todos os assinantes. Confira as novidades:

Monstros no Trabalho - 07/07





A nova série da Disney sobre os Monstros S.A. começa logo após os eventos do primeiro filme, quando a usina de energia de Monstrópolis passa a coletar risos de criança para abastecer a cidade, graças à descoberta de Mike e Sulley de que o riso gera dez vezes mais energia do que os gritos.



A série acompanha a história de Tylor Tuskmon, um jovem monstro que se formou como o primeiro da turma na Universidade Monstros e sempre sonhou em ser um assustador. Mas em seu primeiro dia, o jovem monstro descobre que treinou anos para o ofício errado.

Tylor é então temporariamente transferido para a Monstros Instaladores Fortemente Treinados (MIFT), onde irá conhecer um grupo de mecânicos desajustados enquanto tenta se transformar em uma máquina de risos.

Viúva Negra - 09/07





Scarlett Johansson retorna ao seu papel de Natasha Romanoff no novo filme do Universo Cinematográfico da Marvel. Romanoff, mais conhecida como Viúva Negra, irá lidar com uma nova conspiração disposta a derrubá-la.



No entanto, para derrotar as forças que agem contra ela, a vingadora precisará lidar com questões mal resolvidas de seu passado, envolvendo não só sua profissão como também sua família.

Nesta superprodução dirigida por Cate Shortland, acompanharemos os eventos ocorridos com Natasha logo após Capitão América: Guerra Civil. O elenco estelar tem nomes como Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone e Rachel Weisz.

O filme estreia dia 9 de julho para assinantes do Premier Access.

Cruella - 16/07





O filme que surpreendeu a todos agora ficará disponível para todos os assinantes do Disney+ a partir do dia 16 de julho.



A vencedora do Oscar, Emma Stone, estrela como Cruella de Vil, a lendária vilã de 101 Dálmatas. Neste longa, conheceremos melhor as origens de um dos maiores ícones da moda da Disney.

Situado nos anos 70 em Londres e no meio da revolução do punk rock, o filme segue uma jovem vigarista chamada Estella, uma garota inteligente e criativa determinada a fazer um lugar na moda com seus designs de roupas.

Um dia, o talento de Estella chama a atenção da Baronesa von Hellman, a lenda da moda interpretada por Emma Thompson. No entanto, o relacionamento entre as duas é explosivo e desencadeará consequências nefastas para Estella.

Turner e Hooch - 21/07