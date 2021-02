O que o final do episódio cinco de WandaVision pode significar para os fãs do Universo Marvel?

Atenção! Spoilers!

No final do episódio cinco de WandaVision, série exclusiva do Disney+, temos uma grande surpresa quando Wanda (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) ouvem uma batida na porta e recebem um novo personagem em sua casa.

Enquanto a maioria do público esperava que fosse Agnes (Kathryn Hahn), a vizinha enxerida de Wanda, batendo mais uma vez para saber o que o casal andava aprontando. Ao abrir a porta, descobrimos que quem chega para uma visita é Pietro (conhecido como Mercúrio nos quadrinhos), o irmão gêmeo super-veloz de Wanda, que foi morto por Ultron.

Mas há um detalhe: em vez de ser interpretado por Aaron Taylor-Johnson, o ator que fez Pietro em Vingadores: A Era de Ultron, é Evan Peters quem aparece na pele do irmão de Wanda. Essa mudança faz a astrofísica Darcy (Kat Dennings), seguidora do seriado WandaVision, a exclamar: "Ela mudou o ator de Pietro?"





Pietro e Wanda

A aparição de Peters é importante por causa da divisão de direitos sobre personagens que existia antes da Disney adquirir a 20th Century Fox em 2019. No final dos anos 90, a Marvel vendeu os direitos de produção de filmes para alguns de seus personagens principais. A Fox obteve os direitos dos X-Men e vilões da Marvel, e a Sony obteve os direitos do Homem-Aranha.



Como esses direitos foram para diferentes estúdios, isso significava que toda a lista de super-humanos e supervilões da Marvel não compartilhariam a tela jamais. O caso de Pietro e Wanda foi uma exceção, pois a Marvel e a Fox dividiram a propriedade de ambos os personagens, já que ambos eram mutantes e desempenhavam papéis como parte dos Vingadores.

Os dois estúdios usaram suas próprias versões de Mercúrio, com Taylor-Johnson interpretando-o em A Era de Ultron e Peters interpretando o mutante em X-Men: Dias de um Futuro Esquecido e X-Men: Apocalipse.

No entanto, a propriedade dos direitos de personagens mudou nos últimos anos - quando a Marvel e a Sony fecharam um acordo para o Homem-Aranha em 2015 e quando a Disney, a empresa-mãe da Marvel, comprou a Fox em 2019. A partir desse momento, toda a lista de super-heróis da Marvel agora podiam aparecer todos juntos na tela, pelo menos do ponto de vista de direitos.

A chegada de Pietro de Peters abre uma possibilidade ainda maior do que a de apenas a possibilidade dos dois universos existirem em conjunto nos cinemas. WandaVision, agora, pode estar sugerindo que os personagens X-Men da Fox já existem no Universo Marvel (também conhecido como MCU), alterando vários enredos.

Visão, Pietro e Wanda

Caso o Pietro de Peters seja de fato a versão oficial do personagem no universo Fox, sua presença poderia ser um reconhecimento de que a lista de personagens e mutantes dos X-Men da Fox existe no MCU em uma realidade paralela que Wanda está manipulando.



Agora, fãs da franquia estão cogitando que, se Wanda conseguiu puxar o mutante de Fox, Pietro, para Westview, o restante dos mutantes já devem existir e podem pular para as histórias de MCU já estabelecidas.

A Marvel já vinha experimentando com a existência de dimensões paralelas no MCU. Em Vingadores: Ultimato, por exemplo, o enredo principal centrou-se no desafio de saltar no tempo sem alterar o futuro de outras linhas do tempo.

Essa ideia de um multiverso e universos paralelos também já foi trabalhada no filme de animação vencedor do Oscar Homem-Aranha: No Aranhaverso. E agora, há rumores de que Alfred Molina, que interpretou o Doutor Octopus, o vilão do segundo filme do Homem-Aranha de 2004, repetirá seu papel no terceiro filme do reboot atual do super-herói.

Resta aguardar para sabermos se WandaVision está ou não preparando o público para um cruzamento total de universos dentro da Marvel.

