O novo filme chega à Disney+ 

No dia 24 de dezembro, Encanto chega à Disney +. O novo filme da Walt Disney Animation Studios presta uma grande homenagem à cultura latino-americana e especialmente à Colômbia, o país onde a história se passa. Antes de conhecer (ou rever) a mágica família Madrigal, convidamos você a ler a entrevista que fizemos com o pessoal por trás das câmeras do filme: Byron Howard (diretor), Jared Bush (diretor e co-roteirista), Charise Castro Smith (co-roteirista e co-diretora) e Yvett Merino (produtora):

Quando souberam que queriam fazer um filme ambientado na Colômbia?

Jared Bush: Começamos a trabalhar nessa história 5 anos atrás. Estávamos terminando Zootopia, amamos música e pensamos que nosso próximo projeto tinha que ser um musical. Tinha acabado de escrever Moana com Lin-Manuel Miranda e ele me disse “Quero fazer um musical que se passe na América Latina”. Então perguntei a ele: "A América Latina é muito grande, para onde vamos?" E quando nos levaram para a Colômbia nos apaixonamos pela música e pela tradição do realismo mágico.

Byron Howard: A Colômbia é como 5 países em um. É tudo tão diferente e não queríamos mudar nada para não perdermos isso. Procuramos então uma forma de incluir cada região nesses 90 minutos de filme.

Vocês tinham pensado nas vozes dos personagens antes de começar a trabalhar no filme?

JB: Às vezes fazemos isso, com Zootopia o fizemos, com certeza. Mas não com este filme. A personagem mais difícil de encontrar voz foi Mirabel, e queríamos algo diferente porque ela é uma heroína muito diferente do que normalmente vemos. Ela tem falhas e é um pouco estranha, mas também muito emocional. Sabíamos que essa história seria a jornada dela, a de Mirabel interagindo com todos os membros de sua família, então o que mais importava para nós era entender quem poderiam ser os atores e atrizes para dar voz a esses familiares.

O que vocês acham que torna Encanto diferente de outros filmes da Disney?

BH: Este é o 60º desenho animado da Disney, algo muito louco que faz eu me sentir muito velho. Mesmo com outros musicais, o Encanto é diferente porque trabalhar com Lin-Manuel Miranda é incrível. Uma coisa que adoro nele é que ele realmente entendeu e abraçou a complexidade desta família. Ele gostou de resolver esse quebra-cabeça com sua música desde o primeiro dia e conforme passávamos um tempo na Colômbia e aprendíamos sobre sua música juntos, ele continuava tentando absorver todo esse conhecimento. Todo o seu trabalho é visto nas canções que podemos ouvir como resultado.

Qual é o seu membro favorito da família Madrigal?

JB: Devo dizer Louisa. Ela é tão divertida, tão responsável, carrega toda a família nos ombros, mas também é um amor e tem muito coração.

BH: Eu também amo a Louisa. Ontem vi o filme no cinema e devo dizer que o Bruno é um dos meus favoritos. Posso me identificar com seu lado estranho e supersticioso.