O novo Esqueceram de Mim tem algumas surpresas para os fãs da franquia

Saiba qual personagem do filme original retornará para participar de Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar

Desde sua estreia em 1990, Esqueceram de Mim tem sido um clássico de Natal para muitos. Quando assistimos à cena que Kevin passa loção pós-barba ou damos risadas de uma das inúmeras armadilhas que ele inventa para pegar os dois ladrões que invadem sua casa, sabemos que o fim de ano está se aproximando.

Agora, as novas gerações poderão ter sua própria versão de Esqueceram de Mim com o lançamento de Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar, a mais nova produção do Disney+ que reinterpreta a história original.



Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar | Trailer Oficial | Disney+

Se no filme original o travesso Kevin McCallister (interpretado por Macaulay Culkin) é deixado para trás por sua (enorme) família quando seus integrantes decidem passar o feriado de Natal em Paris, aqui temos uma história parecida.

Max Mercer, que assim como Kevin também tem oito anos no filme, é deixado para trás quando sua agitada mãe Carol Mercer (interpretada por Aisling Bea) e seu pai Blake (Pete Holmes) saem correndo para chegar a tempo de uma viagem para o Japão.

No momento em que se vê sozinho, Max resolve ver a situação com otimismo e pensa que, agora, poderá fazer tudo o que quiser. O que ele não suspeitava é que um casal de bandidos estaria interessado em uma relíquia escondida na casa de Max.

O casal de ladrões, interpretado por Ellie Kemper e Rob Delaney é parecido com a dupla original de salafrários que ameaça Kevin no primeiro longa da franquia. Assim como Marv e Harry (interpretados por Daniel Stern e Joe Pesci), os dois criminosos não são lá muito inteligentes e também não têm grande experiência com roubos domiciliares. Quando veem que a casa que desejam invadir está ocupada por um simples garoto de oito anos, o casal não pensa duas vezes em seguir em frente com a empreitada.



Mal sabem eles, no entanto, que o garoto que estão prestes a desafiar é praticamente superdotado. Assim como Kevin, Max é uma criança extremamente inteligente e engenhosa, que não se deixa abater pelas ameaças que o casal impõe a ele. Mesmo quando os dois ladrões fingem ser um simples casal suburbano, o filho dos Mercer não baixa a guarda.

O protagonista é interpretado por Archie Yates, de 12 anos. Yates é conhecido por ter interpretado Yorki no filme de 2019, JoJo Rabit. Apesar de ter se destacado no papel de amigo carismático do protagonista, é em Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar que ele encara seu primeiro grande papel.



Além dele, temos outra presença ilustre no elenco. No último trailer, somos surpreendidos por um policial que carrega um crachá com o infame nome “McCallister”. Em pouco tempo entendemos que ele é ninguém menos que Buzz McCallister, o irmão mais velho de Kevin no filme original.

Devin Ratray reprisa aqui seu papel de valentão que, agora, usa sua personalidade intimidadora para o bem. Quando o vemos pela primeira vez, ele está fazendo uma patrulha pela cidade quando, de repente, ouve em seu rádio que há "relatos de pessoas suspeitas em torno da Lincoln Avenue, número 36".

Acontece que as cenas externas da casa dos McCallister nos dois primeiros filmes foram filmadas na Lincoln Ave, número 671, em Winnetka, Illinois. Ou seja, as mesmas coisas que Buzz ouviu de seu irmão estão ocorrendo a poucas quadras de onde era sua antiga casa.



Entre armadilhas envolvendo gelo na garagem, brinquedos espalhados pelo chão, armas de mentira e outras peripécias, só nos resta saber se Max é tão inteligente quanto Kevin e se conseguirá (ou não) impedir os invasores de entrarem em sua casa.