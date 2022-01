O Livro de Boba Fett chega à metade com muitas perguntas

Uma conspiração está sendo tecida em Mos Espa. Assista no Disney+





Depois de participar brevemente de The Mandalorian, o lendário caçador de recompensas Boba Fett voltou à ação em sua própria série de live-action, exclusiva do Disney+. Temuera Morrison, que foi contratado para interpretar Jango Fett em Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones, continua o legado de seu personagem décadas depois com O Livro de Boba Fett.



A nova série do universo Star Wars traz de volta o caçador de recompensas mais famoso de todos, embora já aposentado dessa vida, para continuar ampliando as possibilidades da franquia. No entanto, ele também ficará encarregado de responder a muitas perguntas sobre o protagonista, que muitos acreditavam ter morrido após o Episódio VI – O Retorno de Jedi.

Tendo removido Bib Fortuna do trono antes ocupado por Jabba the Hutt, Boba Fett agora tem a difícil tarefa de se tornar um temido chefe do crime. Em seu caminho ele terá alguns aliados, como a professora assassina Fennec Shand, mas também muitos inimigos que não querem vê-lo sentado no trono. No primeiro episódio, o ex-caçador de recompensas conhece muitos rostos novos, mas nenhum deles revela suas verdadeiras intenções.



E o que houve depois com Boba Fett?





O segundo episódio da série trouxe muitas respostas para os fãs da franquia que sempre quiseram saber o que aconteceu com a vida de Boba Fett após estar no estômago de um Sarlacc. O mercenário sempre foi visto pronto para a ação com sua armadura e seu extenso arsenal, mas ao lado do Tusken ele descobriu novas ferramentas de sobrevivência e combate que certamente serão muito úteis em sua nova etapa como chefe do crime.

Finalmente, o terceiro episódio de O Livro de Boba Fett revelou conexões entre o passado e o presente do personagem, com algumas contas pendentes que ele terá que resolver se planeja manter o domínio sobre Mos Espa. Novos rostos e muito jovens se juntaram à ação para buscar respostas para as muitas perguntas por trás da tentativa de assassinato do novo Daimyo e dos vários poderes que dominam a cidade.

O Livro de Boba Fett ainda tem muito a dizer nas próximas semanas. Os fãs da franquia poderão continuar comemorando as referências, participações especiais e surpresas de diferentes cantos da galáxia muito, muito distantes. Além disso, todo o conteúdo de Star Wars está disponível no Disney+ para explorar diferentes histórias e aventuras neste universo em constante expansão.