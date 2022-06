Incrível filme baseado em um livro acaba de ser lançado no Disney+

A Extraordinária Garota Chamada Estrela em Hollywood já está disponível e é a sequência de um querido filme de 2020.



Baseado no personagem do best-seller de Jerry Spinelli, A Extraordinária Garota Chamada Estrela em Hollywood já está disponível no Disney+. A produção traz novas aventuras recheadas de música, sonhos e novas possibilidades em Los Angeles.

O novo longa da Disney é uma continuação de A Extraordinária Garota Chamada Estrela, de 2020. No filme, Estrela Caraway (Grace VanderWaal) é uma adolescente de espírito livre com uma bela voz, cujos simples atos de bondade são capazes de fazer mágica na vida dos outros.







Qual a sinopse de A Extraordinária Garota Chamada Estrela em Hollywood





A nova produção acompanha a jovem Estrela em sua jornada desde Mica, no Arizona, para um mundo mais amplo de música, sonhos e possibilidades.

Quando sua mãe, Ana (Judy Greer), é contratada como figurinista em um filme, as duas se mudam para Los Angeles. Lá, a doce Estrela logo faz amizade com personagens incríveis.

Entre eles, estão dois irmãos que aspiram ser cineastas, Evan (Elijah Richardson) e Terrell (Tyrel Jackson Williams), além do Senhor Mitchell (Judd Hirsch), um de seus vizinhos. A menina também conhece Roxanne Martel (Uma Thurman), uma musicista que ela admira e encontra em sua jornada.









VanderWaal interpreta “Figure It Out”, a canção original do filme





Reprisando o papel de Estrela Caraway, VanderWaal interpreta a canção "Figure It Out", a música original que ela mesma escreveu para o filme. Julia Hart também está de volta na direção.

O roteiro original, baseado no livro “Uma Garota Chamada Estrela”, do autor Jerry Spinelli, foi co-escrito por Hart e Jordan Horowitz (de La La Land: Cantando Estações, disponível no Star+).

Ellen Goldsmith-Vein (da trilogia Maze Runner, também disponível no Star+), Lee Stollman e Horowitz assumem a produção, com Kristin Hahn, Nathan Kelly e Jerry Spinelli como produtores executivos.