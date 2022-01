Novo filme original de A Era do Gelo chega ao Disney+ após seis anos

As Aventura de Buck trazem de volta o caçador de dinossauros mais corajoso de todos os tempos





Os fãs de A Era do Gelo têm um novo motivo para comemorar: chega este mês ao Disney+ o filme inédito da franquia, Era do gelo: As aventuras de Buck. Mais de seis anos se passaram desde o último filme da série e agora você e sua família podem reencontrar seus mamíferos pré-históricos favoritos neste longa exclusivo.

A história acompanha os gambás Crash e Eddie, irmãos adotivos da mamute Ellie (com a voz de Queen Latifah na versão em inglês). Os dois já estão cansados da superproteção da irmã, seu marido, o mamute Manny (Ray Romano), e os amigos do casal, o tigre dentes-de-sabre Diego (Denis Leary) e a preguiça Sid (John Leguizamo).

Os dois saem em busca de aventuras longe da vigilância da família, mas logo acabam presos no estranho lugar conhecido como ‘o mundo perdido’, uma caverna gigante localizada embaixo da Terra que conhecemos no terceiro filme da franquia, O Despertar dos Dinossauros.

Assustados, eles começam a buscar uma forma de escapar dali, mas logo são surpreendidos pela doninha Buck, interpretado por Simon Pegg, um caçador de dinossauros disposto a tudo para dominar os grandes répteis.

A luta pelo mundo perdido

Com o reencontro, os irmãos logo entendem que Buck está no mundo perdido por um bem maior: segundo ele, o local está sendo tomado por dinossauros e precisa ser reconquistado pelos mamíferos.

Os três então começam uma batalha cheia de ação (e algumas trapalhadas) enquanto Ellie, Manny, Sid e Diego, que dão por falta da dupla de pestinhas, tentam achar onde os dois estão.

A produção do longa foi realizada durante a pandemia de covid-19, de forma quase totalmente remota, explicam a produtora executiva do filme, Lori Forte, e o diretor, John C. Donkin. “Já estávamos na pandemia e o filme tinha o primeiro rascunho do roteiro todo feito e alguns storyboards mínimos foram criados. E foi aí que entramos”, disse Donkin ao Animation Magazine.

“Nunca me canso de voltar a Era do gelo, adoro os personagens, a mensagem, a família, os temas”, contou Forte. Segundo ela, a parte mais excitante foi poder retornar com o personagem de Buck. “Voltamos ao mundo perdido, que é um lugar que é simplesmente o lugar mais legal de todos. Quero dizer, quem não gostaria de estar em um lugar com dinossauros e plantas carnívoras? E você também tem esse protetor e guia. É uma história muito grande e rica”.

Um projeto divertido

Donkin conta que uma das razões para aceitar o projeto foi saber o quão divertido seria trabalhar nele. “Foi muito fácil porque o material evoluiu da maneira que precisava. Foi um dos projetos que mais me diverti fazendo”, conta ele.

“Foi como voltar para casa porque amamos esses personagens. E, você sabe, foi ótimo me reunir com Simon Pegg (que dubla Buck) neste projeto. Foi como colocar o pijama mais confortável, tudo parecia exatamente certo”, diz Donkin.

“A Era do Gelo é uma franquia tão amada e não consigo contar quantas vezes as pessoas me disseram o quanto amaram o filme, quando estou fora ou viajando”, conta Lori. “É realmente incrível que eles tenham vivido tanto tempo através dessas gerações. Mas agora acho que uma nova leva de fãs está chegando, que vão a assistir tudo no streaming da Disney – todos os filmes, todos os shows e curtas que fizemos, bem como este novo filme”.