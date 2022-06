Nova temporada de Club Mickey Mouse – Malaysia chega ao Disney+

Descubra os convidados e jogos de tirar o fôlego nos novos episódios desta série exclusiva.

A nova temporada de Club Mickey Mouse - Malaysia chegou ao Disney+! A série é a melhor opção para aqueles que desejam assistir a um programa divertido e educativo com as crianças, para o qual tanto os adultos como os pequenos estão convidados.







O que é Club Mickey Mouse - Malaysia?





Este seriado feito na Malásia acompanha as aventuras de sete Mouseketeers enquanto eles recebem convidados e jogam jogos baseados no mundo Disney. Cada programa possui um tema e os desafios propostos têm como objetivo testar o conhecimento geral e dos personagens da Disney dos Mouseketeers.

Além disso, o programa é recheado de humor e música. A cada episódio, uma nova canção original é cantada pelos apresentadores e diversas esquetes são distribuídas ao longo do episódio com comentários bem humorados do cotidiano das crianças.







Club Mickey Mouse – Malaysia : quem são os Mouseketeers





Os Mouseketeers originais são Wafiy, Erissa, Gabriel, Ellya e Faiz, um grupo de cinco amigos que adoram a Disney e conhecem tudo sobre os desenhos e filmes do estúdio. Eles estão de volta para a quarta temporada acompanhados de dois novos integrantes: Eric e Melynna.

Eric, que arrasa com suas habilidades de parkour e wushu, é o novo Head Mouseketeer e Melynna é a vencedora do Club Mickey Mouse Star Search Auditions, que estava procurando a próxima grande estrela do programa.





Club Mickey Mouse – Malaysia: convidados da quarta temporada





A cada episódio os Mouseketeers recebem um novo convidado que terá seus conhecimentos e habilidades desafiados ao longo do episódio e, no caminho, ensinará novas coisas para o grupo.

Um deles é Yaashwin Sarawanan, conhecido como “calculadora humana”, por saber fazer cálculos longos e complexos de cabeça em questão de segundos! Os Mouseketeers testam as habilidades de Yaashwin e, em contrapartida, são também testados por ele em gincanas onde ambos precisam fazer cálculos rapidamente e dar a resposta quebrando nozes.

Eles também recebem a youtuber Cupcake Aisyah para jogar um jogo de detetive onde nem tudo parece ser o que é quando os Mouseketeers tentam descobrir quem está tentando enganá-los.









Club Mickey Mouse – Malaysia: o que esperar da quarta temporada





Os Mouseketeers aprontaram muitos desafios nesta nova leva de episódios. Em um deles, todos precisam pular bolas infláveis e colocar a ordem correta dos planetas do sistema solar para ganhar pontos para sua equipe. Em outro, cada time precisará dar o seu melhor para fazer a outra equipe perder a concentração e soltar grandes gargalhadas se quiserem ganhar.

Um episódio inteirinho baseado no filme original do Disney Channel Z-O-M-B-I-E-S (também disponível no Disney+) leva os Mouseketeers a se desafiarem para ver quem consegue ser o melhor zumbi. Entre as tarefas está comer uma gelatina de cérebro sabor sardinha!

Como sempre, os programas são recheados de esquetes que farão rir tanto adultos quanto crianças, como no quadro sobre aulas online. Quem é você nas reuniões remotas: a pessoa que acaba dormindo, o que esquece de desligar o microfone ou aquela que finge que a internet está dando problema quando não sabe a resposta de uma pergunta?

Os novos episódios já estão disponíveis para toda a família curtir junta no Disney+. Que tal chamar os pequenos e fazer uma maratona hilária de Club Mickey Mouse - Malaysia?

O programa se junta a muitos outros conteúdos para toda a família curtir junta como Tico e Teco: Defensores da Lei, Red: Crescer é uma Fera e Toy Story 4.