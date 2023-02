Nos Bastidores de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – documentário mostra o filme por trás das câmeras

O especial Marvel Studios Avante dedicado ao novo filme do Pantera Negra chegou ao Disney+. Conheça a produção!

O especial Nos Bastidores de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre também chegou ao Disney+. O documentário sobre os bastidores do filme da Marvel Studios já pode ser visto no serviço de streaming.

No especial, produtores e o diretor detalham a origem da produção e compartilham imagens exclusivas do set de gravação. A obra também traz entrevistas com o elenco, que conta como foi o processo de preparação dos personagens, entre outras curiosidades.

Então, quem curtiu Pantera Negra: Wakanda Para Sempre no cinema ou no Disney+ agora saberá mais detalhes sobre como foi feita a produção responsável por encerrar a Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).







Onde assistir a Nos Bastidores de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre online





O novo especial Nos Bastidores de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já está disponível para ser visto online no Disney+.

A produção faz parte do especial Avante, uma série de documentários que narra a criação e a rotina por trás das câmeras de novas séries e filmes da Marvel Studios.

Através de seus episódios, os especiais mostram os bastidores de produções como Mulher-Hulk, WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, Loki, What If…?, Eternos, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e agora, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

