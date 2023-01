No Dia da Visibilidade Trans, conheça alguns super-heróis transexuais da Marvel

A data é celebrada neste dia 29 de janeiro no Brasil e a Marvel tem orgulho de comemorar junto.



Não é de hoje que a diversidade faz parte do Universo Marvel. E, no Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado no Brasil em 29 de janeiro, a Marvel tem o orgulho de dizer que também traz personagens com identificação de gênero diversa em sua lista de super-heróis celebrados.

Ainda nos anos 1980, por exemplo, a franquia apresentou Estrela Polar, um super-herói gay. Nos anos seguintes, na HQ Alpha Flight #196, Estrela Polar apareceu afirmando sua orientação, e com isso fez história.

Hoje, com outras orientações e identificações de gênero conquistando o devido espaço e visibilidade, a Marvel evoluiu junto com a comunidade LGBTQIA+.

Por isso mesmo, conheça, a seguir, três personagens trans que vem se destacando nas produções da Marvel:





Dia da Visibilidade Trans: Escapade – ela é divertida e muito corajosa









A edição especial Marvel Voices: Pride #1 não apenas celebrou a Diversidade, como também apresentou ao público vários novos personagens.

Um deles é Shela Sexton, também conhecida como Escapade, uma super-heroína mutante transgênera criada por Charlie Jane Anders e Alberto Albuquerque. Na história, ela tem Morgan Red, também mutante e trans, como melhor amigo.

“Foi muito importante para mim ter toda uma comunidade de mutantes trans neste quadrinho – não apenas Shela e Morgan, mas outros. Eu queria que ficasse super claro que ser mutante não é uma metáfora para ser trans e vice-versa”, afirmou Anders ao Marvel.com.

Divertida e leal, Escapade tem o poder de trocar de situação com qualquer pessoa. As aventuras que esta personagem começou em Marvel Voices: Pride #1 continuam na HQ New Mutants.





Conheça Sera e sua intensidade neste Dia da Visibilidade Trans









Criada por Kieron Gillen, Marguerite Bennett e Phil Jimenez, Sera nasceu como um dos raros homens de Heven, um dos Dez Reinos – assim como Asgard. Sem asas e tratados como seres frágeis, todos eles cresciam presos em templos, que eram guardados por Hierofantes.

Assim era a vida de Sera, que nunca se identificou com os demais a seu redor e nem com o próprio gênero. Um dia, a Asgardiana Angela chega a Heven em busca de derrotar um monstro.

Para isso, ela conta com a ajuda de Sera. Em troca, a habitante de Heven pede apenas que seja “libertada de suas amarras”. Ela pede, de forma literal e figurada, que a ajudem tanto a fugir do templo em que estava presa como, ainda, como a poder assumir, enfim, o papel de gênero com o qual se identifica.

Angela prontamente cumpre sua parte no trato, e Sera pode se tornar a mulher trans que realmente é. No entanto, isso faz com que muitas pessoas se voltem contra sua decisão.

Juntas, porém, as duas combatem a todos os que se opunham às escolhas de Sera. O relacionamento entre elas fica cada vez mais próximo, até que compartilham um intenso romance.





Neste Dia da Visibilidade Trans, conheça também Koi Boi, jovem promessa do Universo Marvel









Seu verdadeiro nome é Ken Shiga e ele apareceu pela primeira vez nos quadrinhos Unbeatable Squirrel Girl Vol 1 #2. Ken é estudante de Ciência da Computação e combate o crime sob o nome de Koi Boi.

Koi Boi tem vários poderes aquáticos, como respirar embaixo da água, se comunicar com os peixes, além de conseguir controlar seu desenvolvimento para crescer lentamente.

Em algumas aventuras, o público pode ver Ken usando um binder – espécie de faixa utilizada para comprimir e disfarçar os seios. Sua co-criadora, Erica Henderson, então, confirmou que o personagem é transgênero.

A comunidade LGBTQIA+ da Marvel possui, ainda, vários outros personagens que também merecem ser celebrados o ano inteiro. Para ficar por dentro de todas as novidades do Universo Marvel, então, não deixe de visitar o Marvel Insider!