Mulher Aranha se junta aos Guerreiros Secretos em Marvel Rising: Caçando Fantasmas

A nova aventura animada está disponível no Disney+.



Os fãs de Marvel Rising: Guerreiros Secretos estarão comemorando durante todo o mês de janeiro porque o catálogo Disney + vai receber muitas novas aventuras curtas de personagens muito amados pelos marvetes. Nesta semana, a estrela do show será ninguém menos que Gwen Stacy, mais conhecida como Gwen-Aranha ou Aranha-Fantasma.

No especial Marvel Rising: Caçando Fantasmas, a heroína aracnídea buscará a ajuda dos Guerreiros Secretos para deter os vilões Sheath y Exílio antes que seja tarde demais. Claro, a intrépida líder Tremor tentará recrutá-la para se juntar à equipe. Será que vai conseguir?





Gwen Stacy é uma personagem criada pelos próprios responsáveis pelo Homem-Aranha, os lendários Stan Lee e Steve Ditko. No entanto, foram Jason Latour e Robbi Rodriguez que mudaram a história da personagem, que deixou de ser uma das ex-namoradas de Peter Parker para ter suas próprias aventuras após ser mordida por uma aranha radioativa.

Como o resto dos protagonistas de Marvel Rising, Gwen-Aranha - também conhecida diretamente como Mulher-Aranha em seu universo - tornou-se extremamente popular em pouco tempo. Nas páginas dos quadrinhos ela teve crossovers com todo tipo de heróis e anti-heróis, visitou universos diferentes e até conheceu diferentes versões de si mesma.





Quando ela não está ocupada aprimorando suas habilidades na bateria, Gwen Stacy defende o universo com teias de aranha, manobras acrobáticas, habilidades de detetive graças ao seu pai policial e um estilo aracnídeo bastante único. O conteúdo de Marvel Rising está cada vez mais completo no Disney+ e mais histórias e personagens inesquecíveis estão por vir.

Além disso, a plataforma também apresenta clássicos animados do universo Marvel, como a série original dos X-Men, séries mais recentes, como What If...?, e tudo mais, de Guardiões da Galáxia a Homem-Aranha ( 2017), entre muitas outras opções.