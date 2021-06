Últimas notícias de Monstrópolis: Monstros no Trabalho estará disponível no Disney+ a partir de 7 de julho

Veja o trailer oficial da nova série do serviço de streaming por assinatura





Monstros no Trabalho se passa um dia após a usina de energia Monstros S.A começar a coletar risos de criança para abastecer a cidade de Monstrópolis, graças à descoberta de Mike e Sulley de que o riso gera dez vezes mais energia do que os gritos. A série acompanha a história de Tylor Tuskmon, um jovem monstro entusiasmado que se formou como o primeiro da turma na Universidade Monstros e sempre sonhou em ser um assustador. Entretanto, quando consegue um emprego na Monstros S.A, descobre que assustar não está mais na moda e que rir é o que importa. Tylor é então temporariamente transferido para a Brigada Técnica da Monstros S.A. (MSABT), onde deve trabalhar ao lado de um grupo de mecânicos desajustados enquanto tenta se tornar um brincalhão.







Monstros no Trabalho: Trailer Oficial Legendado - Disney+



Produzida pela Disney Television Animation e inspirada na animação vencedora do Oscar Monstros S.A., da Disney e Pixar – também disponível no Disney+ – a série apresenta novos integrantes ao elenco já conhecido e que retornarão. Ben Feldman dá voz original em inglês a Tylor Tuskmon, Mindy Kaling é Val Little, Henry Winkler é Fritz, Lucas Neff é Duncan, Alanna Ubach é Cutter. Billy Crystal e John Goodman reprisam seus papeis de Mike Wazowski e James P. “Sulley” Sullivan, respectivamente.

A produção executiva é do veterano de animação da Disney, Bobs Gannaway (A Casa do Mickey Mouse, Aviões 2: Heróis do Fogo ao Resgate). Sean Lurie (Cabeça ou Coração), indicado ao Oscar®, é o produtor; e Kat Good (Operação Big Hero: A Série) e Steve Anderson (A Família do Futuro) são os supervisores de direção. Rob Gibbs (Monstros S.A.), in memoriam, dirigiu alguns dos primeiros episódios.

