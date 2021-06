Mês do orgulho LGBTQIA+ no Disney+

Venha comemorar a diversidade assistindo a alguns desses filmes e programas





No mês do orgulho LGBTQIA+, é importante lembrar que toda forma de amor é válida e real e que todos temos o direito de sermos quem realmente somos. Para isso, separamos alguns filmes e programas do Disney+ que têm personagens pertencentes à comunidade. São histórias para todas as idades, que ensinam o poder do amor, da aceitação e da diversidade.

Segredos Mágicos



Greg e Manuel em Segredos Mágicos

A vida de Greg é cheia de amor, e ele está prestes a se mudar para a cidade grande com o namorado. O problema é que seus pais o surpreendem para ajudá-lo com a mudança e Greg ainda não disse nada a eles. Este é um grande segredo e está prejudicando sua relação com Manuel.

Mas com a ajuda de seu cachorrinho e um pouco de magia, Greg descobre que ele não tem nada a esconder e que seus pais o amam, não importa o que aconteça.

Este é um grande passo para a Disney, já que retrata o primeiro personagem LGBTQIA+ no papel principal de uma animação, mostrando que não há nada de errado em ser verdadeiro consigo mesmo.

Andi Mack

Joshua Rush é Cyrus Goodman em Andi Mack

Em 2017, o seriado Andi Mack quebrou barreiras ao apresentar o primeiro personagem gay da Disney na televisão, Cyrus Goodman, interpretado pelo ator Joshua Rush.

O programa foi reconhecido pelo público pelo seu retrato honesto e realista de adolescentes modernos. Ele conta a história da jovem de 13 anos que dá nome à série, interpretada por Peyton Elizabeth Lee e seus melhores amigos, Buffy Dricoll e Cyrus. Um dos criadores do seriado, Terri Minsky, foi responsável por desenvolver outro programa de sucesso da Disney: Lizzie McGuire.

A CEO do Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), ONG que monitora a representação de personagens LGBTQIA+ na mídia, Sarah Kate Ellis, elogiou o programa e enfatizou a necessidade de a televisão incluir jovens “que merecem ver suas vidas retratadas em seus programas favoritos”.

High School Musical: A Série: O Musical



Elenco de High School Musical: A Série: O Musical

Já se passou mais de uma década desde que High School Musical foi filmado em East High, então o departamento de teatro da escola decide fazer uma homenagem ao acontecimento, desta vez com uma produção teatral chamada High School Musical: The Musical.

Nesta série, um novo elenco de adolescentes dá uma nova interpretação aos seus personagens favoritos da série original. Suas músicas favoritas de High School Musical estão aqui, junto com algumas novas canções. Além disso, o drama adolescente corre solto, tanto dentro como fora do palco.

Carlos, interpretado por Frankie A. Rodriguez, é o extravagante coreógrafo da East High School, responsável por colocar os adolescentes em números musicais ambiciosos e absurdos. Na segunda temporada, ele vive seu primeiro romance com o ator principal da nova produção da escola.

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica



Oficial Specter de Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

Este filme se passa em uma cidade mágica, onde seus habitantes são elfos, trolls, centauros, sereias e gnomos.

Lá, dois irmãos elfos adolescentes, Barley e Ian Lightfoot, embarcam em uma aventura para descobrir se seu mundo ainda possui magia, pois desejam ter um encontro com seu pai que faleceu quando eles eram muito novos. O filme conta com as vozes de algumas estrelas já conhecidas da Disney e do universo Marvel como Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer.

A animação foi o primeiro longa no qual a Pixar confirmou existir um personagem em um relacionamento com alguém do mesmo sexo. A oficial Specter (interpretada por Lena Waithe) é uma policial que em determinado momento diz que a filha de sua namorada está puxando seus cabelos.

Cruella

John McCrea interpreta Artie em Cruella

Neste filme estrelado por Emma Stone, com Emma Thompson como sua grande rival, conhecemos um pouco das origens da grande vilã de 101 Dálmatas. Além da apresentação da história de Cruella, podemos ver também um personagem LGBTQIA+ no elenco.

O ícone fashion Artie foi confirmado por seu intérprete, John McCrea, como sendo parte da comunidade LGBTQIA+. Ele conhece e faz amizade com Estella (Emma Stone) antes dela abraçar seu lado perverso e se tornar Cruella. Artie exala confiança em sua identidade e é um dos personagens mais engraçados do filme.

Sobre o Disney+

Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios.

Visite DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.