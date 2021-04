Marvel apresenta o trailer de Loki, a nova série do Disney+

Estreia em 11 de junho no Disney+

Em Loki, da Marvel Studios, o vilão da mitologia nórdica interpretado por Tom Hiddleston retorna como Deus da Travessura em uma história que sucede os acontecimentos de Vingadores: Ultimato. A série com direção de Kate Herron e roteiro de Michael Waldron estreia no Disney+ em 11 de junho e conta com Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino e Gugu Mbatha-Raw no elenco.







Muito esperada pelos fãs do Universo Cinematográfico da Marvel, Loki será a terceira série do estúdio a estrear no serviço de streaming por assinatura da Disney, seguida de WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal, que seguem disponíveis no Disney+.



