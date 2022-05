Malcolm in the Middle traz a sua marca de humor única ao Disney+

Todas as temporadas estão na plataforma e prometem muitas risadas.

Uma das séries mais influentes do início dos anos 2000 chega ao catálogo Disney+ para horas de gargalhadas e momentos memoráveis. Alguns dizem que é a versão de live-action dos Simpsons. Porém, de qualquer forma, tanto na frente das câmeras como nos bastidores, Malcolm in the Middle tem muitas histórias interessantes para contar.

O programa se concentra em Malcolm, um gênio de 12 anos, e as experiências de sua família disfuncional particular. Com muitos episódios para assistir ao longo de sete temporadas, a sitcom sem risadas catapultou membros do elenco para a fama e cimentou um estilo único de humor.

A sequência de abertura da série, além de mostrar as personagens principais, apresenta 11 clips de outras séries, filmes e programas de televisão. Esses clipes curtos variam do Kraken do clássico de fantasia Clash of the Titans a um trecho de um anime com deuses incas, incluindo uma luta em que um boxeador acidentalmente nocauteia o árbitro.

Um desses atores que hoje tem uma carreira invejável é Bryan Cranston, que decidiu fazer todas as cenas de risco por conta própria. De fato, o episódio em que ele tem de vestir uma roupa com abelhas vivas nasceu de uma espécie de aposta em que os roteiristas queriam ver até onde ele iria. Apesar de ter sido exposto a cerca de 10 mil abelhas, só foi picado uma vez.





Malcolm in the Middle: quem são so atores



De sua parte, o próprio Malcolm,

, estava convencido de que havia arruinado sua chance de estrelar a série. Apesar de sua audição ter corrido bem, o personagem tinha 9 anos no roteiro original do piloto, enquanto já tinha 13 anos. Felizmente, os produtores viram

no rapaz que decidiram mudar a idade do protagonista e alguns outros detalhes. Apesar de estar no título do programa, Muniz não está presente em todos os episódios.

(Reese),

(Hal) e

(Dewey) são os únicos a ter essa conquista.

Embora o sobrenome Wilkerson seja mencionado no piloto, nos seguintes todo o possível é feito para que não faça parte da série. Essa ideia tomou forma no set e os protagonistas foram chamados de “Nolastname” (aqueles sem sobrenome). No último episódio, uma piscadinha se refere a isso e confirma a grande verdade.

Centenas de referências ocultas podem ser contadas, mas entre as melhores estão os cigarros Morley, uma marca de tabaco fictícia que também está presente em The X-Files.

O catálogo Disney+ é o lar ideal para Malcolm in the Middle, que é muito bem recebido por outras comédias protagonizadas por famílias disfuncionais, crianças geniais e clássicos da TV dos anos 2000.