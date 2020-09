Lançamento do Disney+ foi confirmado no Brasil para 17 de novembro

A data foi confirmada hoje no Twitter

17 de novembro. O comunicação oficial foi feita por uma divertida . O serviço de streaming por assinatura estará disponível para o público da América Latina e Caribe em. O comunicação oficial foi feita por uma divertida thread no Twitter do Disney+









Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios. Visite DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.