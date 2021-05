Jungle Cruise, da Disney, estreará nos cinemas e no Disney+ pelo Premier Access

A produção estreia em 30 de julho

Dwyane Johnson, protagonista do filme ao lado de Emily Blunt, compartilhou a notícia com os fãs ao redor do mundo neste vídeo.





Jungle Cruise: Anúncio



Inspirada na atração homônima da Disneyland, Jungle Cruise, o novo filme da Disney, conta a história de uma emocionante expedição pela Amazônia com o capitão Frank Wolff e a destemida investigadora Dra. Lily Houghton. Lily viaja de Londres, Inglaterra, rumo à floresta amazônica e contrata e Frank para guiá-la em sua esfarrapada embarcação rio abaixo. Lily está decidida a encontrar uma antiga árvore com propriedades curativas únicas que tem o poder de mudar o futuro da medicina. Juntos nesta busca épica, a dupla enfrenta forças sobrenaturais e inúmeros perigos que encontra na bela e exuberante floresta. Entretanto, a medida que os segredos da árvore perdida são revelados, os perigos aumentan para Lily e Fran, seu destino e o da humanidade ficam por um fio.

Jaume Collet-Serra dirige o filme protagonizado por Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez e Jack Whitehall, que são acompanhados por Jesse Plemons e Paul Giamatti. John Davis, John Fox, Dwayne Johnson, Hiram Garcia, Dany Garcia e Beau Flynn são os produtores do filme; e Scott Sheldon e Doug Merrifield se encarregaram da produção executiva. A história é de Glenn Ficarra, John Requa e Michael Green, com roteiro de Glenn Ficarra e John Requa. Jungle Cruise, da Disney, estreia sexta, 30 de julho nos cinemase e no Disney+ pelo Premier Access, que requer um pagamento único adicional e estará disponível por tempo limitado. O assinante que contratar o Premier Access poderá curtir Jungle Cruise quantas vezes quiser, com os dispositivos compatíveis.



