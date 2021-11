Jungle Cruise chega para comemorar o Disney+ Day

12 de novembro será um dia de grandes estreias.





Em 12 de novembro, como parte do Disney+ Day, Jungle Cruise, o filme estrelado por Emily Blunt e Dwayne “The Rock” Johnson chega na plataforma. Situado no início dos anos 90, o filme é inspirado na atração de mesmo nome, um dos destinos mais procurados nos parques da Disney em todo o mundo.





Jungle Cruise: Anúncio



Nesta nova história, Frank (The Rock) concorda em levar a cientista Lily Houghton (Emily Blunt) e seu irmão (Jack Whitehall) em uma missão através de um rio na selva sul-americana. Mas a natureza não será a única coisa contra a qual esse grupo incomum terá de lutar. Anos atrás, conquistadores espanhóis liderados por Don Aguirre (Édgar Ramírez) ficaram presos na selva sob uma maldição que esconde muitos segredos ... e os trará de volta.

Enquanto a incrível dupla composta por Dwayne Johnson e Emily Blunt nos cativa com os personagens principais, o papel de Jack Whitehall como McGregor, irmão de Lily, traz a comédia a que estamos tão habituados das grandes produções da Disney. Mas também, cada protagonista encontra uma maneira de nos emocionar com sua história pessoal e, claro, um pouco de romance.

E o que seria uma grande aventura sem um excelente vilão? Aguirre é um mercenário perigoso que liderou uma expedição há anos e hoje retorna (na forma de ... algo) para buscar outra missão para derrotar os heróis. O elenco é completado por Jesse Plemons como Príncipe Joachim, Paul Giamatti como Nilo, Dani Rovira como Sancho e Quim Gutiérrez como Melchior.

Se uma aventura na água com heróis, vilões e maldições te lembra alguma coisa, não se esqueça que no Disney+ também poderá encontrar todos os filmes de Piratas do Caribe e ainda mais histórias baseadas em atrações Disney, tais como Mansão Mal-Assombrada ou Muppets Haunted Mansion: A Festa Aterrorizante. Te esperamos no dia 12 de novembro para conhecer todas as novidades e estreias que o Disney+ Day nos trará.