Head de Diversidade & Inclusão da Disney Brasil apresenta o legado do Coletivo T’Challa para a empresa

No Mês das Consciência Negra, Rita Oliveira conta como o Coletivo T’Challa contribui para que a Disney Brasil tenha a diversidade como um de seus pilares.



Rita Oliveira, Head da área de Diversidade & Inclusão da Disney Brasil, afirma que garantir a representatividade de todos os grupos é uma das prioridades da companhia.

Para Rita, as produções da Marvel vêm conseguindo retratar o tema sem estereótipos desde muito tempo, sendo que ela se encantou, particularmente, pela série Falcão e o Soldado Invernal, lançada em 2021, com exclusividade no Disney+.





Diversidade & Inclusão na Disney: Como chegamos aqui

Rita Oliveira é formada em Marketing e trabalha na Disney Brasil há dez anos, sendo que há um ano e meio está na posição que ocupa atualmente. Antes, ela fazia parte da área comercial da empresa, mas já contribuia ativamente com a pauta de inclusão, fazendo parte do antigo Conselho de Diversidade.



Ela ocupava as principais funções do pilar de Raça do conselho, mas um fato importante fez com que os trabalhos do grupo fossem ampliados. “O assassinato de George Floyd mexeu não só com a Disney, mas com todos em uma escala mundial. Precisávamos fazer ainda mais do que estávamos fazendo”, explica.

Rita foi convidada para liderar a nova área de Diversidade & Inclusão, que hoje atua de forma ativa em todas as áreas internas da Disney Brasil, desde o RH até a produção de conteúdo e coordenação de campanhas publicitárias.

Especializada em Diversidade & Inclusão, a executiva explica um pouco mais da importância do Coletivo T’Challa, especialmente criado para lidar com a representatividade negra na Disney, e como o conteúdo da Disney e, principalmente da Marvel, vem emocionando e dando orgulho a ela.





Qual a importância da área de Diversidade e Inclusão e do Coletivo T’Challa?

Rita Oliveira: Hoje, essa área é estratégica e prioritária para a empresa. O objetivo é que tenhamos diversidade, equidade e inclusão no centro de todos os nossos negócios. Então, tudo aqui passa por iniciativas, programas, planos de ação e metas de diversidade.



A ideia é que tenhamos cada vez mais diversidade inserida em nossos conteúdos, na nossa programação, nos nossos programas internos e que esse tema seja algo central em todos os setores da companhia.

O coletivo tem um papel fundamental nisso, porque verificamos que a pauta racial é uma prioridade e sendo assim o Coletivo T’Challa acaba apoiando as outras áreas da companhia em temas relacionados à equidade racial.

Esse grupo foi treinado e passou por uma jornada de aprendizado com a nossa consultoria, o ID_BR (Instituto Identidades do Brasil), justamente para capacitá-los a atuar de forma mais pró-ativa ao dar esse suporte às áreas.





Você gosta de trabalhar com a Disney e a Marvel?

Rita Oliveira: Trabalhar na Disney, de forma geral, é uma delícia porque é uma empresa que trabalha com magia, que tem personagens e histórias que trazem pra gente uma conexão emocional muito forte. Mas, principalmente, é uma empresa que tem no seu DNA essa preocupação com diversidade e inclusão.



Isso vem acontecendo de forma mais intensificada nos últimos anos e eu acho que a Marvel é uma das nossas marcas que mais demonstra isso através dos conteúdos, campanhas e personagens.

É apaixonante ver como a companhia tem se movido nos últimos anos, de fato se comprometido e como a gente vem conseguindo desdobrar toda essa estratégia de inclusão em todos os cantos da empresa.





Você se sente representada pelas produções e iniciativas da Marvel?

Rita Oliveira: Eu acho que a Marvel realmente vem fazendo um movimento muito importante em termos de representatividade. A gente vê as produções mais recentes abordando de forma muito clara e objetiva, sem estereótipos, o que é representatividade e, não só dentro da pauta racial, mas também em outros recortes de diversidade como o LGBTQIA+ e o de pessoas com deficiência, então eu me vejo sim muito representada.



Ainda mais sabendo que não é uma preocupação recente da Marvel, a gente sabe que no universo das histórias em quadrinhos já havia super-heróis antigos que abordavam essa temática de diversidade, já havia inclusão de personagens dos mais diversos grupos.

Hoje eu vejo a Marvel como uma marca extremamente inclusiva, diversa, democrática, que traz representatividade para muitas pessoas.





Quais momentos do UCM mais te emocionaram?

Rita Oliveira: Eu tenho dois momentos. O primeiro, que acho que é unânime para toda comunidade negra, é o filme Pantera Negra e toda representatividade trazida por ele.



Ver um local como Wakanda, ser representado daquela forma, como um país super avançado, inteligente e autônomo, é muito importante para todas as pessoas negras do mundo inteiro.

A comunidade negra estava acostumada a ser representada de forma estereotipada, como uma população de menor nível intelectual, de poucas capacidades, de pouca tecnologia, então Wakanda representa uma possibilidade real de futuro para as pessoas da comunidade.

Também me vi muito representada pela força que as mulheres têm nessa produção. Elas possuem um legado muito forte tanto no núcleo familiar quanto na sociedade de Wakanda. Isso pra mim e para as gerações futuras é muito importante. Eu tenho uma filha adolescente, então eu vejo como isso impacta não só em mim como nela também.

A segunda produção que também me tocou e emocionou muito foi Falcão e o Soldado Invernal, uma série do Disney+, que conta uma história com muitas nuances de representatividade ao trazer uma nova força para o personagem do Falcão. Além de contar histórias que estavam na imaginação das pessoas e não haviam sido desvendadas.