Experimento 626: Saiba mais sobre a data em homenagem ao Stitch

Em 26 de junho é comemorado o Dia 626, e a Disney acaba de divulgar programação especial nos canais Disney Channel e Disney Junior, além de uma lista de produtos fofos para quem ama o personagem.

Você já ouviu falar do Experimento 626? Se você é um fã dos filmes Lilo & Stitch com certeza conhece! 26 de junho é a data oficial para mergulhar nas ilhas do Havaí, desfrutar de todo o espírito Ohana e comemorar a criação do Stitch - nome original do personagem no filme da Walt Disney Animation Studios. Em celebração à data, o Disney Junior transmitirá o filme Lilo & Stitch II: Stitch Deu Defeito!, em 26 de junho, às 20h.

Stitch é um experimento genético criado por Jumba Jookiba, um dos dois principais personagens da franquia. O cientista tinha a intenção de levar caos ao mundo usando este experimento, projetado para ser anormalmente forte, praticamente indestrutível, superinteligente e muito travesso. Mas a personalidade de Stitch encantou Lilo, uma menina havaiana, que o adotou como seu “filhote” e, com as as crenças da ilha, acabou transformando-o em um ser inconscientemente amoroso que desfruta de toda companhia de sua família adotiva na Terra e aprende o real significado de Ohana: “nunca mais abandonar ou esquecer”.









Em Lilo & Stitch II: Stitch Deu Defeito!, Stitch, Jumba e Pleakley se estabeleceram na vida com sua família humana, e Stitch desfruta alegremente de seu novo “'Ohana” com Lilo e Nani. Parece o paraíso, mas a composição molecular de Stitch dá sinais de que está fora de sintonia, o que traz à tona seu pior comportamento, e sua amizade com Lilo é ameaçada por um mal-entendido. Pleakley, Jumba e Lilo devem encontrar uma maneira de restaurar seu nível de bondade antes que ele estrague tudo, incluindo a grande competição de hula de Lilo - a mesma competição que sua mãe venceu anos antes.

A página @OhMyDisneyBR incentiva os fãs brasileiros a comemorar o dia usando as hashtags #Stitch e #Ohana nas redes sociais.

Além disso, para entrar no clima da data, a Disney convida os fãs da franquia a aproveitar este 626 com algumas opções de produtos do personagem.

