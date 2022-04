Estreias da semana no Disney+: 4 a 10 de abril

Programe-se com a lista das novidades que chegam nos próximos dias ao Disney+.







Essa semana o Disney+ promete muita aventura e diversão para todas as idades! Os pequenos poderão soltar a criatividade no Aprendendo com Disney Junior. E toda a família vai se envolver em histórias de mistério e investigação com The Hardy Boys.

Acompanhe abaixo a lista completa de estreias da semana.

Estreias da semana no Disney+:

06 de abril









Hardy Boys: Frank (Rohan Campbell) e Joe (Alexander Elliot) se mudam com seu pai, Fenton (James Tupper), para Bridgeport. Lá, os jovens vão tentar descobrir o que há por trás de uma tragédia recente que mudou suas vidas. Mas, ao fazer isso, acabam descobrindo algo muito mais sinistro.





Aprendendo Com Disney Junior: Os personagens mais queridos do Disney Junior vão ensinar muitas novidades nesta série de vídeos que vai levar diversão e conhecimento para a garotada!





Secret Life of Predators: A cada episódio, você vai descobrir a vida de diferentes predadores em oceanos ou nas pradarias africanas. Belos cenários e fotografia impecável em uma atração única e fácil de assistir. Narrada por Boone Smith.





Desvendando a América Central: Junte-se ao apresentador Nigel Marven em uma fantástica viagem pela América Central. Das antigas ruínas maias do El Mirador no norte da Guatemala, às selvas misteriosas da fronteira do Panamá com a Colômbia, embarque em aventuras inesquecíveis!