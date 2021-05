Estreia a segunda temporada de High School Musical: A Série: O Musical

Hoje, no Disney+

Era uma vez uma trilogia de filmes originais do Disney Channel que começou com High School Musical e deu a volta ao mundo. O musical protagonizado por Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale e Lucas Grabreel se tornou uma das franquias mais populares da história do gênero, alcançando milhões de lares com sua trilha sonora, adaptações locais, merchandising e muito mais. Entre elas está a

série que estreou a sua segunda temporada hoje no Disney+.





O sucesso de High School Musical catapultou seus protagonistas para participarem de grandes produções e fazerem parte de filmes, séries e documentários de carreiras que ainda não pararam. E com o lançamento do Disney+, o serviço de streaming por assinatura da Disney, surgiu uma nova oportunidade de reviver a história: High School Musical: A Série: O Musical.



A série protagonizada por Olivia Rodrigo (Nini) e Joshua Bassett (Ricky) estreou quase 15 anos após a chegada do primeiro filme High School Musical com novos personagens e uma história diferente. Desta vez, os alunos da escola onde os filmes foram gravados decidem montar um musical para homenageá-los.



A primeira temporada tem 10 episódios e é filmada como um mockumentary. Mostra como os alunos do East High fazem testes para os papéis de High School Musical. O musical conta com apresentações de músicas que já conhecemos e novas faixas exclusivas da série. Além disso, eles têm algumas surpresas para quem ainda tem aquele pôster de Troy Bolton em um baú de memórias.



Nesta sexta-feira, 14 de maio, chega ao Disney+ a segunda temporada da série, que contará com os protagonistas encarregados do musical A Bela e a Fera. Durante o novo ano, vamos vê-los enfrentar sua escola rival, North High, enquanto apresentam novas canções interpretadas por um elenco extremamente talentoso.



Os amantes dos musicais podem visitar o serviço de streaming por assinatura e encontrar algumas das produções mais impressionantes da cultura pop. Além disso, agora você pode acompanhar os episódios completos da primeira temporada de High School Musical: A Série: O Musical para começar a segunda.



