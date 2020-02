São Paulo: Aventure-se pelo universo encantado de Frozen 2

A cidade recebe o "Espaço Frozen" em janeiro.

Os fãs de Frozen têm muitos motivos para comemorar. A sequência da animação mais querida dos últimos tempos estreou em 2 de janeiro nos cinemas brasileiros e, a partir de terça, 14, o público pode se aventurar por ambientes e cenas inspirados no filme. O espaço criado para o mergulho em Frozen 2 foi montado no Memorial da América Latina, em São Paulo, e está aberto à visitação até 26 de janeiro.

O público de todas as idades podem caminhar pela Floresta Encantada, “nadar” no mar onde a personagem Elza enfrenta o cavalo de água e tirar selfies na Sala de Cristais e na Carroça do Sven. Os ingressos são gratuitos e distribuídos no site https://www.eventbrite.com.br/o/the-walt-disney-company-brasil-29094853235.

Espaço Frozen 2

14 a 26 de janeiro, das 9h às 17h30, no Memorial da América Latina

(Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo, SP).

Entrada franca.

Classificação indicativa livre.