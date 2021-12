Encare seus medos com Will Smith em “Bem-vindos à Terra”

Nova série do Disney+ leva o ator para alguns dos lugares mais perigosos do planeta





A nova série documental do Disney+, Bem-vindos à Terra, finalmente chega à plataforma para levar o telespectador a uma aventura pelo planeta e seus mais incríveis cenários na companhia de ninguém menos que Will Smith.



Mesmo depois de ter escrito seu primeiro livro, “Will”, e estar envolvido em diversos projetos futuros, Smith arranjou tempo para ir até os confins da Terra na companhia de alguns dos melhores exploradores do National Geographic.



A jornada, que terá seis partes, promete levar o ator para os extremos do planeta para mostrar muitas das maravilhas naturais que ainda permanecem escondidas. O segredo para encontrá-las? Ter muita coragem.

“Minha vó dizia que as melhores coisas da vida ficam do outro lado do medo”, diz Smith no primeiro episódio. É com essa mentalidade que ele se propõe a chegar o mais perto possível de alguns dos maiores espetáculos da Terra, mesmo que isso signifique escalar vulcões, enfrentar geleiras gigantes ou se embrenhar em cardumes de animais marinhos nem um pouco amigáveis.

Smith, no entanto, não estará sozinho nessa viagem. “Essa é uma nova geração de pesquisadores e exploradores que reunimos para nos acompanhar. Eles vão nos ajudar não só a chegar lá, mas, ainda mais importante, mostrarão como enxergar os verdadeiros milagres da Terra”, diz o ator.

Assim, a bióloga marinha Diva Amon o leva para ver a vida bioluminescente nas profundezas do oceano, o engenheiro Albert Lin acelera e retarda o tempo para mostrar o quanto a Terra se move em um único dia e o montanhista cego Erik Weihenmayer irá guiar Smith para um local onde o som pode ser sentido antes mesmo de ser ouvido.



Além de apresentador, Will Smith é o produtor executivo da série. Na verdade, ele se junta pela segunda vez com o cineasta Darren Aronofsky para criar uma série NatGeo. Os dois trabalharam juntos em 2018 em One Strange Rock, uma série de 10 episódios que levou Smith a explorar a Terra de longe, com a ajuda de astronautas veteranos.

Dessa vez, no entanto, o ator quis botar a mão na massa. “Estou me jogando no desconhecido por completo”, afirma Smith. “Essa é uma oportunidade para eu não só entender melhor o lugar onde moro, mas também vê-lo e realmente aproveitar seus cenários”.



A proposta tanto de Smith como da NatGeo é fazer com que os cenários deslumbrantes e os segredos magníficos do planeta Terra inspirem as pessoas a trabalharem para a preservação ambiental.

“O Rugido Silencioso”, “Descida à Escuridão”, “A Mente do Enxame”, “O Poder do Cheiro” e “A Velocidade da Vida” são os títulos dos primeiros cinco episódios.

O episódio final é intitulado “Além do Medo”. Para a jornada final de Smith, ele se depara com um último desafio — ele e o explorador polar Dwayne Fields são lançados de helicóptero no meio de uma geleira islandesa. A missão de Smith é se lembrar de tudo o que ele aprendeu nas cinco expedições anteriores para superar seu medo e ansiedade da natureza selvagem.



Ao aprender a ler as pistas da natureza, Smith aos poucos adquire uma compreensão do ambiente ao seu redor, permitindo-lhe abraçar o medo e assumir as rédeas em um trecho poderoso e imprevisível de corredeiras.

Smith descobre que a incerteza e a confusão não são obstáculos à exploração, mas sim uma parte vital da experiência de cada explorador ao se lançar ao desconhecido.