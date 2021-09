Emmy®: Hamilton, Wandavision e The Mandalorian saíram vencedores

A Academia de Televisão de Artes e Ciências entregaram os prêmios



Domingo, 19 de setembro, os prêmios da Academia de Televisão de Artes e Ciências, também conhecidos como prêmios Emmy®, foram entregues. Depois de quase dois anos de distanciamento social, a cerimônia voltou a reunir grandes estrelas da telinha.





Entre as produções do Disney+, Hamilton levou o Emmy® de Melhor Programa Especial de Variedades (gravado). Também teve WandaVision, que ganhou três Creative Arts Emmys® (entregues na semana anterior) por Melhor Figurino de Fantasia/Ficção científica, Melhor Design de Produção (em série de meia-hora) e Melhor Canção Original pelo trabalho de Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez com a música Agatha All Along.

Outros Creative Emmys conquistados pelo Disney+ foram os de The Mandalorian, que foi premiado por Melhor maquiagem e Melhor mixagem sonoroa em comédia ou drama pelo episódio 13 (The Jedi) e Cinematografia com apenas uma câmera (episódio 15: The Believer). A série protagonizada por Pedro Pascal e o nosso querido Grogu também levou prêmios em categorias de dublês de risco e composição sonora.



