Emmy® Awards 2020: The Mandalorian e Garfinho Pergunta entre os vencedores

A cerimônia apresentada por Jimmy Kimmel, em 20 de setembro, aconteceu no Staples Center de Los Angeles. Por causa da pandemia do covid-19, muitos indicados participaram de maneira digital. Entre os vencedores da premiação, dois programas estarão disponíveis no Disney+ a partir de 17 de novembro.

Garfinho Pergunta ganhou como "Melhor Série de Animação em Formato Curto". Na produção, Garfinho questiona outros personagens de Toy Story sobre temas como o amor, o tempo e a arte,

Já The Mandalorian levou 7 estatuetas: "Melhor Design de Produção em Programa Narrativo (Meia Hora") e "Melhor Edição de Som em Série de Drama ou Comédia (Meia Hora)" pelo Capítulo 1: O Mandaloriano; "Melhor Mixagem de Som em Série de Drama ou Comédia de Meia Hora e Animação" e "Melhores Efeitos Visuais Especiais" pelo Capítulo 2: A Criança; "Melhor Fotografia em Série de Câmera Única (Meia Hora)" pelo Capítulo 7: O Acerto de Contas; "Melhor Composição Musical em Série de Drama" pelo Capítulo 8: A Redenção; e "Melhor Coordenação de Dublês em Série de Drama, Minissérie ou Telefilme" pela série em geral.



