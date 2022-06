Disney+: o que ver em junho na plataforma

Marvel, Lucasfilm e mais: Jedis, robôs e super-heróis para todos os gostos

Chegamos ao meio do ano, mas as histórias fantásticas, as aventuras épicas, os gritos e as risadas não param. Em junho, o Disney+ recebe muitas novidades do Universo Marvel, continua explorando novos cantos de uma galáxia muito, muito distante e recebe conteúdo para todos os gostos, ideal para curtir no sofá.







Doutor Estranho no Multiverso da Loucura





A mais recente aventura do Universo Cinematográfico Marvel se despede dos cinemas para desembarcar em nossas casas. Os fãs do Mestre das Artes Místicas poderão vê-lo de volta em ação, acompanhado por Wong, Wanda e a nova heroína América Chavez. O Multiverso esconde muitos segredos e vários personagens que expandem tudo o que sabemos sobre o UCM até agora, e você não pode perder. Estreia em 22 de junho.







Obi-Wan Kenobi





Ewan McGregor continua liderando a nova série live-action Star Wars ao longo deste mês. Das areias de Tatooine ao mundo subterrâneo de Coruscant, os fãs continuarão explorando esse período especial na cronologia da franquia, antecipando a participação de Darth Vader e um novo confronto entre o mestre e seu discípulo.







Ms. Marvel





Depois de ver America Chavez em Doutor Estranho 2, e Kate Bishop em Hawkeye, os fãs da Marvel vão conhecer a nova jovem heroína deste universo cinematográfico: a Ms. Marvel. A garota que já foi fã dos Vingadores se depara com a oportunidade de fazer a diferença com suas próprias habilidades especiais. Será que ela consegue equilibrar sua vida de super-heroína, exames na escola, a pressão familiar e seus interesses amorosos? Vamos descobrir a partir de 8 de junho.







Baymax





O mundo de Big Hero 6 retorna às telas com Baymax, a nova série original do Disney+. O simpático e adorável assistente robô terá suas próprias aventuras pela cidade de San Fransokyo, tentando ajudar todo tipo de pessoas, mas sem muito sucesso. Personagens da franquia retornam à ação ao lado do Baymax, embora salvar o mundo não faça parte da sua lista de tarefas.

Além disso, para aqueles que querem ainda mais conteúdo da Marvel, as séries originais Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e O Justiceiro também chegam com todas suas temporadas carregadas de ação e conteúdo adulto. O Disney+ é o lugar ideal para curtir essas novidades e tudo o que está por vir no segundo semestre de 2022.