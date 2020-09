Disney+ foi lançado nos Estados Unidos e em outras regiões

O aplicativo já está disponível nos EUA, no Canadá e nos Países Baixos para smartphones e TV.



O serviço de streaming da The Walt Disney Company conta com uma seleção de títulos originais de Disney+, uma extensa coleção da biblioteca de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais, como “Avengers: Endgame”, “Avatar” e 30 temporadas de “Os Simpsons”. Quase 500 filmes e 7.500 episódios de televisão e uma sólida lista de conteúdos originais prontos para serem descobertos.

Como parte do lançamento, o serviço estreou suas primeiras séries e filmes originais, entre eles: “The Mandalorian” a primeira série épica live-action da saga Star Wars; “A Dama e o Vagabundo” uma atualização do clássico animado de 1955; “Noelle”, um filme original de comédia natalina, protagonizado por Anna Kendrick, “High School Musical: O Musical: A Série” uma nova série roteirizada e ambientada no East High da vida real que foi apresentada na bem-sucedida franquia; a série documental “The World According to Jeff Goldblum”, de National Geographic; “Marvel’s Hero Project”, que comemora crianças extraordinárias que marcam a diferença em suas comunidades; “Encore”, com produção executiva da versátil Kristen Bell; “The Imagineering Story”, documental em seis partes da diretora Leslie Iwerks, indicado para os Emmy® e os Oscar®; as minisséries “Pixar IRL” e “Disney Family Sundays” e as coleções de curtas animados “SparkShorts” e “Forky Asks A Question”, de Pixar Animation Studios.





Os assinantes também poderão acessar uma crescente coleção de filmes 4K Ultra HD, incluindo os sete primeiros filmes de Star Wars, disponibilizados pela primeira vez nesse formato, junto com “Abracadabra”, “Uma Cilada para Roger Rabbit”, as três primeiras entregas de “Toy Story” e mais.

O serviço de Disney+ oferece uma visualização de alta qualidade e sem avisos comerciais, até quatro transmissões simultâneas, downloads ilimitados, recomendações customizadas e a capacidade de configurar até sete perfis diferentes e estabelecer preferências para que as crianças consigam navegar facilmente e filtrar conteúdos para sua idade.