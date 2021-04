Disney+ divulga o trailer da segunda temporada de High School Musical: A Série: O Musical

Hoje, o Disney+ lançou o trailer oficial e as imagens promocionais da segunda temporada de High School Musical: A Série: O Musical, que estreia na sexta-feira, 14 de maio. Na segunda temporada, os Wildcats do East High estão se preparando para apresentar A Bela e A Fera como musical da primavera, mas enfrentam a escola rival North High para ganhar uma prestigiosa e feroz competição de teatro estudantil. Perucas serão arrancadas, lealdades são testadas e canções serão cantadas a plenos pulmões. A temporada também traz novas performances solo escritas por Olivia Rodrigo e Joshua Bassett.

Além de Rodrigo e Bassett, o elenco fixo da série conta com Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr e Kate Reinders. Os artistas convidados desta temporada são Derek Hough, Olivia Rose Keegan, Roman Banks, Andrew Barth Feldman e Asher Angel.





High School Musical: A Série: O Musical - Temporada 2 - Trailer Oficial - Disney+

A primeira temporada de High School Musical: A Série: O Musical está atualmente disponível no Disney+. A série recebeu o Certificate of Freshness no Rotten Tomatoes selo que é concedido por um consenso de críticas dos principais críticos e membros do público, e foi recentemente homenageado nos prêmios concedidos pela Gay & Lesbian Alliance Against Difamation (GLAAD) para a mídia.

A série conta com a produção executiva do também criador Tim Federle (Ferdinand).

