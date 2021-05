Disney+ comemora o Dia de Star Wars com mais conteúdo da franquia

Estes são os títulos que estarão disponíveis no dia 4 de maio.

Como todos os anos durante a última década, o dia 4 de maio é o Dia de Star Wars, ou "May The Fourth", uma brincadeira com a famosa frase dita pelos jedis: "May the Force be with you", ou "Que a Força esteja com você", em português. A primeira comemoração do evento aconteceu em maio de 2011, quando o Toronto Underground Cinema, no Canadá, organizou um festival de cinema para celebrar os filmes Star Wars.

Além de ser uma data para relembrar as histórias e personagens de uma galáxia muito, muito distante, o 4 de maio alcançou alguns marcos memoráveis, como o dia em que astronautas na Estação Espacial Internacional assistiram aos filmes da franquia em 2015.

É claro que a data não poderia passar despercebida no Disney+. Nesta terça-feira, a plataforma de streaming da Disney fará parte de um evento único em que o público poderá curtir novos conteúdos relacionados a Star Wars e conhecer histórias de novos e não tão novos personagens do universo Lucasfilm. Entre os novos conteúdos Disney+, você encontrará:





Star Wars: The Bad Batch: Trailer Oficial - Disney+



Star Wars: The Bad Batch | Uma série que segue a história dos clones experimentais de elite de The Bad Batch (que apareceram pela primeira vez em Star Wars: A Guerra dos Clones), enquanto abrem caminho através de uma galáxia que está mudando rapidamente, imediatamente após a Guerra dos Clones. Os membros do The Big Batch – um grupo especial de clones com variações genéticas de seus irmãos do Exército de Clones – cada um com uma habilidade única e excepcional que os torna soldados extraordinariamente eficientes, que formam um esquadrão formidável.





Star Wars: Ship Flythroughs | Uma série de dois episódios. Cada um se concentra em uma nave lendária da saga: o Millennium Falcon e o Star Destroyer.

Star Wars: Biomes (ACE) | 30 minutos nos quais os fãs podem voar sobre seis planetas ou terras da franquia.

E isso não é tudo! Continuando a celebração desta data, também estarão disponíveis Empire of dreams: a história da trilogia Star Wars e Lego Star Wars: The freemaker adventures (primeira temporada de curtas).

