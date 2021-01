Disney+ apresenta o trailer e o pôster de Flora e Ulysses

O novo filme da Disney estará disponível a partir de 19 de fevereiro para toda a América Latina apenas no Disney+

O Disney+ revelou hoje o trailer e pôster de Flora e Ulysses, a nova comédia-aventura da Disney estrelada por Matilda Lawler, Alyson Hannigan e Ben Schwartz. Baseado no livro vencedor do prêmio Newbery de Kate DiCamillo, o filme estará disponível a partir de 19 de fevereiro para toda a América Latina exclusivamente no serviço de streaming por assinatura.

Flora & Ulysses é uma comédia-aventura sobre Flora, uma cínica fã de quadrinhos de 10 anos cujos pais se separaram recentemente. Depois de resgatar um esquilo chamado Ulysses, Flora fica surpresa ao descobrir que Ulysses possui poderes únicos de super-herói que os conduzem em uma aventura divertida e complicada que mudará a vida de Flora e sua perspectiva para sempre. Flora & Ulysses é estrelado por Matilda Lawler, Alyson Hannigan, Ben Schwartz, Anna Deavere Smith, Danny Pudi, Benjamin Evans Ainsworth, Janeane Garofolo e Kate McCucci. O filme é dirigido por Lena Khan e produzido por Gil Netter, baseado no romance "Flora e Ulysses: As Aventuras Ilustradas " de Kate DiCamillo. O roteiro do filme é de Brad Copeland. Katterli Frauenfelder e James Powers atuaram como produtores executivos.

Flora & Ulysses, da Disney, estará disponível a partir de 19 de fevereiro para toda a América Latina apenas no Disney+.



Sobre o Disney+

Disney+ é o serviço de streaming por assinatura para filmes, séries e outros conteúdos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e muito mais. Como parte do segmento de Distribuição de Mídia e Entretenimento da Disney, Disney+ estará disponível a partir de 17 de novembro de 2020 na América Latina para dispositivos conectados à Internet e oferece programação para todos os públicos sem intervalos comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e ação ao vivo e curtas originais. Disney+ fornecerá acesso sem precedentes à incrível biblioteca de entretenimento de cinema e televisão da Disney, é também a plataforma de streaming para exibição exclusiva dos últimos lançamentos de filmes do The Walt Disney Studios.

Visite DisneyPlus.com para mais informações sobre o serviço.