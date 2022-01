Disney+ lança novo trailer de “Cavaleiro da Lua”, da Marvel Studios

Nova série original estreia exclusivamente em 30 de março









Além do trailer, também foi divulgado um novo pôster da série original em live-action, que estreará exclusivamente no Disney+ em 30 de março.



Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de suvenir, que fica atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito.

A produção é estrelada por Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e a equipe de Justin Benson & Aaron Moorhead são os diretores dos episódios. Jeremy Slater é o roteirista principal, e Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac são os produtores executivos. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch servem como coprodutores executivos.