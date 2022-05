Dia Mundial da Internet: 5 curiosidades sobre WiFi Ralph: Quebrando a Internet

Para comemorar o Dia da Internet, veja algumas curiosidades sobre o segundo filme da trajetória de Ralph e Venellope no universo online. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Anualmente, o Dia Mundial da Internet é celebrado no dia 17 de maio desde que a data foi instituída em 2005, na Cúpula Mundial Sobre a Sociedade da Informação da ONU (Organização das Nações Unidas). A cúpula debateu justamente as mudanças na sociedade provocadas pela internet.

Pois a data tem tudo a ver com o que aborda a saga do personagem Ralph em Detona Ralph (2012), mas especialmente na sequência lançada em 2018: WiFi Ralph: Quebrando a Internet. O filme, disponível no Disney+, conta as aventuras de Ralph (um famoso vilão dos videogames) e a pequena Venellope (sua companheira atrapalhada) pelo mundo da Internet.

Ficou com vontade de saber mais? Então confira 5 curiosidades sobre WiFi Ralph: Quebrando a Internet.







Dia Mundial da Internet: Ralph e Vanellope ensinam muitas coisas sobre a rede





Quando Ralph e Vanellope viajam para a world wide web, eles caem num mundo desconhecido para desbravar e encontrar uma peça reserva do videogame Corrida Doce. Nessa aventura nada convencional, eles apresentam desde como a internet se conecta por meio de servidores, as “bolhas” que existem nas redes sociais, como se faz dinheiro online, entre outras coisas típicas do mundo da internet.







Dia Mundial da Internet: a dupla acaba encontrando até as princesas Disney





Até as clássicas princesas do universo Disney aparecem em WiFi Ralph: Quebrando a Internet. Em um dos melhores momentos do filme, Vanellope encontra o grupo de princesas – que, diferentemente da imagem frágil que muitas têm, acabam se defendendo. Aparecem no longa Elsa e Anna de Frozen, Merida (Valente), Mulan, Ariel (Pequena Sereia), Bela (de A Bela e a Fera), Jasmine (Aladdin) e até a Cinderela.







Dia Mundial da Internet: Ralph e Vanellope usam e abusam de memes famosos





Os personagens de WiFi Ralph soltam famosos memes da internet durante muitos momentos do filme (inclusive alguns criados por internautas brasileiros – na versão em português). Antes de uma partida do jogo Corrida Doce, por exemplo, uma das competidoras fala para Vanellope em tom de desafio: “Levante a cabeça, Princesa, senão a coroa cai”. Em outro momento, Ralph lê assim uma placa com inscrições WiFi e diz: “Se é uai fai deve ser de Minas Gerais”.









Dia Mundial da Internet: os algoritmos aparecem no filme em forma de personagem





Os algoritmos são tão famosos que viraram até personagem em WiFi Ralph: a Yesss. Ela é a personificação de um algoritmo e fica sempre pensando em que temas podem fazer muito sucesso online. Ela é um algoritmo do fictício BuzzzTube, um serviço de vídeos da internet.







Dia Mundial da Internet: o filme mostra como os smartphones invadiram a rotina





No filme, a dupla se comunica em alguns momentos por um celular smartphone que faz ligações de vídeo por meio de imagens holográficas. Não estamos tão modernos assim, mas com o multiverso batendo à porta, esse momento pode chegar em breve. A ideia é mostrar o quanto os smartphones fazem parte de tudo no dia a dia, já que quase todo mundo acessa a internet pelo aparelho.