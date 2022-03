Dia Mundial da Água: 5 filmes da Disney que homenageiam o mar

Descubra as histórias que nos ensinaram sobre as maravilhas do mundo subaquático disponíveis no Disney+.





Recifes de coral, espécies marinhas únicas e paisagens extraordinárias. Várias produções disponíveis no Disney+ ensinaram muito sobre as profundezas do oceano e seus habitantes. Por isso, no Dia Mundial da Água, relembre alguns dos títulos que envolveram as maravilhas do mundo subaquático.







Dia Mundial da Água: A Pequena Sereia





Em A Pequena Sereia, Ariel nos ensinou muito sobre a diversidade de espécies nas profundezas do mar. Embora as aventuras desses personagens ocorram debaixo d'água, a divertida sereia se encanta pelos humanos e nada até a superfície para encontrar o príncipe dos seus sonhos.

Devido ao seu forte desejo de ser humana, ela chega a um acordo com a bruxa malvada do mar: Úrsula. Então, ao lado de seus melhores amigos, Linguado e Sebastião, Ariel terá que lutar não apenas para conquistar o amor do príncipe, mas também para salvar seu reino.





Dia Mundial da Água: Moana





Moana é a história de uma adolescente aventureira que embarca em uma missão para salvar seu povo. Ao longo do caminho, ela conhece o semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestre exploradora.

Juntos, eles embarcam em uma incrível jornada pelo oceano, repleta de ação. Pelo caminho, eles acabam encontrando monstros enormes e lidando com situações extremas.





Dia Mundial da Água: Procurando Nemo





Recifes de coral, espécies únicas e paisagens extraordinárias. A animação Procurando Nemo nos levou às profundezas do oceano para nos contar a história de Nemo, seu pai Marlin e sua amiga Dory.

A aventura para encontrar o peixinho coloca os personagens cara a cara com tubarões vegetarianos, tartarugas surfistas, águas-vivas hipnóticas, gaivotas famintas e muito mais.





Dia Mundial da Água: Procurando Dory





Se você ficou querendo mais momentos do peixe cirurgião-patela, o filme Procurando Dory traz novas histórias da amiga de Nemo e Marlin.

Quando a esquecida Dory lembra que tem uma família que pode estar procurando por ela, ela embarca em novas aventuras para encontrá-la junto com seus novos amigos: um polvo rabugento, uma baleia beluga e um tubarão-baleia míope.





Dia Mundial da Água: Aventuras no Fundo do Mar





Em Aventuras no Fundo do Mar, Echo é um jovem golfinho do Pacífico que parece muito mais interessado em explorar sua casa e seus habitantes do que aprender a sobreviver nela.

Depois de ser desmamado de sua mãe, Kumu, ele deve desenvolver as habilidades essenciais para prosperar em seu mundo subaquático. Então, à medida que Echo ganha mais independência, ela descobre que mesmo uma criatura gigante como a baleia jubarte tem algo a temer no azul profundo dos oceanos.