Dia Internacional do Beijo: 7 beijos icônicos dos filmes da Disney

Relembre alguns dos momentos mais românticos e marcantes das produções disponíveis no Disney+. Cuidado: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Neste dia 13 de abril é celebrado o Dia Internacional do Beijo. Existem várias origens distintas para a data, mas seja como for, vale relembrar alguns dos beijos icônicos vistos nos filmes e animações da Disney disponíveis no serviço de streaming do Disney+ para este dia tão romântico:





Beijos icônicos da Disney: A Dama e o Vagabundo





O longa de animação de 1955 traz aquela que talvez seja uma das mais emblemáticas — e imitadas — cenas de beijo de todos os tempos. O momento em que os adoráveis personagens dividem um prato de espaguete, e acabam se beijando é extremamente fofa.

A trama, protagonizada por Dama, uma cocker spaniel de alta classe, e Vagabundo, um cão vira-lata sem muitas preocupações, também ganhou uma versão em live-action.







Beijos icônicos da Disney: Eternos





O filme, dirigido por Chloe Zao e lançado em 2021, fez história tanto dentro quanto fora do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Além de abordar temáticas diversas e trazer novos personagens às telas, o longa ainda teve grande importância no quesito representatividade com o beijo entre o super-herói Phastos (Brian Tyree Henry) e seu marido Ben (Haaz Sleiman).











Beijos icônicos da Disney: Star Wars V: O Império Contra-Ataca



O público que acompanha a saga Star Wars desde o princípio notou o clima que havia entre os personagens Leia (Carrie Fisher) e Han Solo (Harrison Ford). Em Star Wars V: O Império Contra-Ataca (1980), enfim o aguardado beijo entre os personagens é visto.

O gesto acontece dentro da Millenium Falcon, quando os fãs testemunham o jeito ousado e gentil de Solo diante de Leia. Mas o romance acaba sendo interrompido, de forma divertida, pelo robô C3PO.







Beijos icônicos da Disney: Aladdin





O romântico passeio de Aladdin — sob o disfarce de Príncipe Ali — e a princesa Jasmine, no tapete voador, tem o melhor final possível para o casal. Mas não sem a ajuda do objeto mágico.

Na animação de 1992, quando os jovens se despedem na varanda do palácio real de Agrabah, o amigo volante de Aladdin dá um “empurrãozinho” a ele – literalmente – para que o esperado beijo do casal aconteça. O mesmo se dá na versão em live-action do longa.









Beijos icônicos da Disney: A Bela e a Fera



Outro gesto de amor que marcou os fãs das animações da Disney foi o mostrado no final de A Bela e a Fera. No longa de 1991, a jovem se recusa a dar um beijo na horrenda Fera.

Porém, ao ver que de fato o personagem estava morrendo, ela se arrepende e acaba beijando-o. Esse ato acaba quebrando um terrível feitiço que deixava a Fera com tal aparência. Com o toque, o personagem acaba assumindo a forma humana novamente. O romance entre os personagens também pode ser visto na versão em live-action com Emma Watson no papel de Bela.







Beijos icônicos da Disney: O Rei Leão



A animação de 1994 emocionou o público. E, dentre os vários momentos marcantes, está o reencontro entre Simba e Nala. Após anos separados, os amigos de infância se reencontram. Agora adultos, eles veem um novo sentimento surgir deste reencontro.

E por essa nem o próprio filho do Rei da selva esperava: ao se aproximar de Nala após tanto tempo, ela o recebe com um saudoso beijo. Ou no caso dos dois leões, seria “lambeijo”?









Beijos icônicos da Disney: Bambi



Assim como O Rei Leão, Bambi (1942) também comoveu em seu lançamento, com a história do cervo que precisa sobreviver após a morte de sua mãe. Por outro lado, é neste filme que o público testemunha um dos beijos mais fofos da história das animações da Disney.

O momento em que o casal formado por Coelhinha e Tambor se beijam ainda faz muitos fãs suspirarem.