Dia do Trabalho: 6 filmes sobre a vida profissional para assistir no Disney+

De olho no 1º de maio, confira tramas sobre profissões que ganharam destaque em filmes e séries no Disney+ e no Star+.



Primeiro de maio é a data em que se comemora em quase todo o mundo o Dia do Trabalho. Por conta desta data especial, selecionamos seis títulos disponíveis com Combo+ para você ficar de olho no Disney+ e no Star+. Acompanhe abaixo!





Dia do Trabalho no Disney+





Zootopia: Zootopia é uma metrópole moderna onde vivem mamíferos e cada animal pode ser o que quiser. No entanto, quando Judy Hopps chega à cidade, descobre que não é tão fácil assim se tornar a primeira coelha numa força policial composta por animais grandes como leopardos e búfalos. Determinada a conseguir seu espaço na corporação, ela aproveita a chance de resolver um caso especial e, para isso, se une à uma raposa tagarela e vigarista chamada Nick Wilde.





Monstros, S/A: O amigável Sulley e seu amigo Mike Wazowski formam a equipe responsável pelos sustos na empresa Monstros S/A., uma fábrica de processamento de gritos que fica na fictícia Monstrópolis. Lá, eles trabalham assustando crianças para coletar seus gritos e, assim, gerar energia. Entretanto, uma garota chamada Boo acidentalmente vagueia por este mundo, e agora são os monstros que ficam com medo dela. Cabe a Sulley e Mike escondê-la e levá-la de volta para casa antes que eles percam seus empregos.









Dia do Trabalho no Star+





é um professor de música do ensino médio que tem– tocar no melhor clube de jazz da cidade ao lado de uma das maiores cantoras do momento. Mas um pequeno passo em falso o leva das ruas depara o, um lugar fantástico onde novas almas recebem sua personalidade, caráter e interesses antes de irem para a Terra.





Os Estagiários: Billy (Vince Vaughn) e Nick (Owen Wilson) são dois trabalhadores que estão vendo suas carreiras de representantes de vendas ficarem obsoletas. Mas tudo pode mudar quando eles conseguem um programa de estágio na moderníssima Google. Agora, eles precisam provar que tem o que é preciso para conseguir uma das disputadíssimas vagas de emprego na empresa.









Margaret (Sandra Bullock) anuncia que está noiva de seu assistente Andrew (Ryan Reynolds). O casamento é apenas uma ideia de Margaret para não perder o visto de permanência nos Estados Unidos. Para ajudá-la, o rapaz exige ser melhor tratado pela chefe, além de tarefas melhores no escritório. Toda essa farsa culmina com Margaret indo com ele até o Alasca para conhecer a família peculiar do “noivo”.

(Jennifer Garner) é uma garota de 13 anos que se sente ignorada pelos pais e pelos amigos. Em seu aniversário, ela faz um desejo especial:e ter a vida que sempre sonhou. Como num passe de mágica, ela acorda com. Mas o que Jenna não imaginava era que junto com a maturidade viessem as responsabilidades e agora ela precisa manter sua bem-sucedida carreira de editora em uma revista de moda. O problema é que o veículo está em sérios apuros e cabe a Jenna encontrar um meio de salvar a publicação.