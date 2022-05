Dia do Orgulho Nerd no Disney+: 5 filmes clássicos para celebrar a data

Comemore em grande estilo com esta seleção de produções inesquecíveis e ideais para aproveitar a data!





Neste dia 25 de maio, amantes da cultura pop de todo o mundo se unem para celebrar o Dia do Orgulho Nerd — também conhecido como Dia da Toalha. A celebração remete ao livro “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, de Douglas Adams.

Para comemorar em grande estilo, confira a seguir cinco sugestões de filmes marcantes que são a cara da data e que estão disponíveis no Disney+.







Dia do Orgulho Nerd no Disney+: Star Wars episódio IV - Uma Nova Esperança





Que tal começar com uma produção que tem tudo a ver com a festa? Afinal, o primeiro filme da saga Star Wars chegou aos cinemas em 25 de maio, mas de 1977.

Foi neste dia que o mundo ficou conhecendo as histórias espaciais e as guerras que se passavam em uma galáxia muito, muito distante. Elas eram (e são ainda, já que a franquia continua) protagonizadas pelos Jedis, por algumas criaturas alienígenas e por um terrível vilão capaz de amedrontar a todos apenas com o som de sua respiração.









Dia do Orgulho Nerd no Disney+: Tron - Uma Odisséia Eletrônica





Já indo para o mundo dos videogames, este clássico dos anos 1980 tem seu próprio séquito de fãs e inspirou uma geração de cineastas por causa de seus efeitos digitais. O filme de 1982 conta a história de Flynn (Jeff Bridges), um inventor de videogames que invade o computador central de seu ex-chefe.

Porém, Flynn acaba transportado para dentro de um mundo digital surpreendente e se torna parte do jogo que ele mesmo desenvolveu, vivendo uma aventura sem precedentes.









Dia do Orgulho Nerd no Disney+: O Estranho Mundo de Jack





Da mente criativa de Tim Burton, este filme em stop-motion marcou gerações e encanta ainda hoje com a história de Jack Esqueleto, o Rei do Halloween. Entediado com sua rotina de sustos, ele descobre a magia do Natal e quer fazer parte disso.

Sua alegre decisão, porém, coloca não apenas o Papai Noel em risco, como também cria um pesadelo para crianças de todas as partes do mundo.







Dia do Orgulho Nerd no Disney+: Homem de Ferro





O filme que deu início à extraordinária Saga do Infinito também é uma excelente pedida para celebrar o Dia do Orgulho Nerd. Criador e fabricante de armamentos tecnológicos, o gênio bilionário Tony Stark (Robert Downey Jr.) sofre um acidente que irá mudar sua vida.

Além de criar uma super armadura que o ajudará a enfrentar grandes vilões, ele ainda se torna um verdadeiro defensor da humanidade. Mais de 10 anos e 21 filmes depois, a história de Tony Stark e de seu Homem de Ferro ainda emociona fãs em todo o mundo.







Dia do Orgulho Nerd no Disney+: Toy Story





Este clássico revolucionou o mundo da animação em 3D e conquistou fãs de todas as idades. Nele, o público descobre o que os brinquedos fazem quando seus donos não estão por perto.

No longa de 1995, Woody é um boneco líder dos brinquedos do menino Andy. Porém, ele vê seu posto de favorito correr risco com a chegada de outro boneco, o chamado Buzz Lightyear. Será que eles vão conseguir se entender em algum momento?







Dia do Orgulho Nerd no Disney+: As Crônicas de Nárnia - o Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa





Dentro os filmes inspirados em livros, o Disney+ disponibiliza esta adaptação da obra homônima escrita por C. S. Lewis. A produção de época segue quatro irmãos que vivem na Inglaterra assolada pela Segunda Guerra.

Enquanto brincam na casa de um idoso professor, elas descobrem um guarda-roupa mágico, que os leva diretamente para o mundo mágico de Nárnia, uma terra encantadora e tranquila, porém, condenada pela terrível Feiticeira Branca (Tilda Swinton, a Anciã de Doutor Estranho) a viver num inverno sem fim.

Guiadas pelo seu nobre e místico governante, o deus-leão Aslan (voz de Liam Neeson), as crianças lutam para anular o poder da bruxa sobre Nárnia numa espetacular batalha final que busca libertar esta terra mágica do feitiço gelado da bruxa.







Dia do Orgulho Nerd no Disney+: Avatar





Dirigido pelo visionário James Cameron (de Titanic, disponível no Star+), Avatar leva o público em uma viagem fascinante por Pandora. Jake Sully (Sam Worthington) enfrenta uma jornada épica que mescla aventura e romance. Ele será o responsável por lutar para salvar o único lugar que já conseguiu chamar de lar.

Lançado em 2009, o longa apresenta uma experiência cinematográfica imersiva, com tecnologia revolucionária e personagens interessantes em uma história emocional e atemporal. E em breve, um novo capítulo dessa história poderá ser visto. Avatar 2 chega ainda este ano, com estreia prevista para o dia 16 de dezembro nos cinemas!