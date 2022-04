Descubra diferentes visões e surpresas que a Terra oferece a seus habitantes com esta seleção de títulos que diverte enquanto ensina sobre o planeta.





O mês de abril é marcado por diversos eventos ligados à conscientização e preservação ambiental. Isso porque, no dia 22, celebra-se o Dia da Terra, data para lembrar a todos a importância de cuidar do planeta.

Para quem tem interesse em aprender mais sobre o mundo, em temas ligados à conservação ambiental, o Disney+ disponibiliza séries e documentários da National Geographic, com temas surpreendentes e imagens incríveis. Confira sete títulos para entender mais sobre o assunto:









1. Dia da Terra no Nat Geo: Bem vindos à Terra



O ator Will Smith (o Gênio de Aladdin) embarca em uma jornada através do planeta ao lado de exploradores de elite. Smith fica frente a frente a grandes maravilhas da natureza: de vulcões borbulhantes ao deserto que lentamente muda seu formato.

Esta série, dividida em seis partes, foi produzida pelo aclamado cineasta Darren Aronofsky, que une seu olhar cinematográfico singular ao entusiasmo do ator para criar uma obra sem igual, cativante e multisensorial.









2. Dia da Terra no Nat Geo: Seremos História?



O emblemático filme é conduzido por Leonardo DiCaprio, ator, ativista ambiental e Mensageiro da Paz da ONU (Organizações das Nações Unidas). A produção fala sobre os diferentes impactos das mudanças climáticas no Planeta.

Através de diversas entrevistas, DiCaprio mostra meios para explicar de forma clara o que é o aquecimento global e como reverter essa situação, além de encorajar o público a trabalhar juntos e lutar por ações que garantam a sobrevivência das futuras gerações.







3. Dia da Terra no Nat Geo: Brasil Selvagem



Acompanhe as maravilhas naturais do Brasil nas três temporadas desta série. Através de imagens e sequências extraordinárias, o público é convidado a viajar por diferentes biomas brasileiros.

As cheias do Pantanal, as belezas do litoral e outros ecossistemas são mostrados, bem como os animais que neles vivem. A produção mostra, ainda, como diferentes espécies convivem entre si, lutando pela sobrevivência diante de predadores ferozes.









4. Dia da Terra no Nat Geo: Ursos



Este filme acompanha uma família de ursos que vive no Alasca, nos Estados Unidos. Gravado após o fim do inverno e do período de hibernação, a obra apresenta Sky, uma mãe que ensina a seus dois filhotes importantes lições.

Juntos, os três enfrentam as dificuldades e desafios em meio a floresta. Através de imagens surpreendentes, os espectadores descobrem como é a vida animal em um dos últimos redutos totalmente selvagens da Terra.









5. Dia da Terra no Nat Geo: One Strange Rock



Outro fruto da parceria entre a National Geographic, o cineasta Darren Aronofsky e o ator Will Smith é esta série documental. Nela, a história e os detalhes do planeta Terra são contados por quem já a viu de seu melhor ângulo: do espaço.

Com a participação de Chris Hadfield, diversos astronautas contam suas experiências na Estação Espacial e como o que eles viram de lá se relaciona com o surgimento da vida na Terra — e também sua destruição.









6. Dia da Terra no Nat Geo: Planeta Hostil



O sobrevivencialista Bear Grylls embarca em uma viagem aos mais diferentes ecossistemas do planeta, mostrando como as diversas espécies animais se adaptaram a fim de resistir diante das adversidades.

Planeta Hostil analisa alguns dos ambientes mais severos da Terra para apresentar grandes e emocionantes histórias de sobrevivência.





7. Dia da Terra no Nat Geo: A Arca



A série acompanha o fotógrafo da National Geographic Joel Sartore em seu plano de uma vida: viajar o mundo para registrar imagens de alguns dos animais mais raros que existem.

Com mais de 25 anos dedicados a este trabalho, Sartore já capturou mais de cinco mil imagens, que são reunidas no projeto Photo Ark, que guarda toda a documentação fotográfica de tais animais feita pelo fotógrafo antes da extinção deles.