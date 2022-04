Dia da Terra: 3 animações da Disney que homenageiam o planeta e a natureza

Acompanhe uma seleção de títulos que falam sobre preservação, meio ambiente e sobre as belezas do planeta Terra.





O Dia da Terra é celebrado em 22 de abril. Portanto, o mês costuma ser dedicado a repensar nossa relação com o planeta, principalmente no que se refere a ações de preservação do meio ambiente.

De olho nesta data, o Disney+ oferece uma variedade de títulos que falam sobre educação ambiental e tratam da natureza, inclusive com animações cujas tramas apresentam temas relacionados à biodiversidade.

A seguir, veja três dicas de animações da Disney que são ideais para mostrar às crianças a importância de cuidar do planeta.









Animações para o Dia da Terra: Pocahontas



A história da jovem filha de um chefe do povo nativo norte-americano é inspirada em fatos. Na animação, Pocahontas se volta contra seu pai e seus amigos para salvar um colono chamado John Smith da morte, e evitar ainda mais ataques por parte dos britânicos.

Mas além disso, ela faz de tudo para mostrar a Smith a importância de cuidar e respeitar a natureza. E que cada criatura, seja planta ou animal, antes de tudo é um ser vivo. E isso fica bem claro na canção do filme, “Cores do Vento”, que ganhou diversos prêmios, dentre eles, o Oscar® de Melhor Canção Original.









Animações para o Dia da Terra: Procurando Nemo



A divertida animação mostra muito mais do que a saga de Marlin, um peixe-palhaço superprotetor em busca de seu filho, Nemo. Ao mesmo tempo que traz personagens carismáticos — como a esquecida Dory —, a produção também mostra muito da biodiversidade marinha.

No filme é possível aprender sobre as tartarugas marinhas e o quanto elas vivem, sobre o perigo de se tocar em águas-vivas, sobre os peixes misteriosos das regiões mais profundas do oceano, e muito mais sobre a vida dos oceanos.









Animações para o Dia da Terra: A Era do Gelo



O longa de animação A Era do Gelo fez tanto sucesso que acabou se tornando uma promissora franquia. Nela, acompanhamos o mamute Manny, o tigre dente-de-sabre Diego, a preguiça gigante Sid e outros animais pré-históricos em busca de um lugar para viver enquanto a era glacial chega ao fim.

Uma curiosidade sobre o filme é que, de fato, há milhares de anos a Terra ficou coberta por gelo, e quando este derreteu, afetou profundamente a fauna e a flora existentes na época. Apesar de os filmes não exibirem esses fatos exatamente em ordem cronológica, ele aborda questões interessantes como quando o continente único chamado Pangeia se separou formando os continentes como são conhecidos hoje, entre outros fatos.