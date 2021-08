Cruella: amor de família

Explora la importancia de la familia como fuente de contención, refugio e inspiración para la icónica villana



ATENÇÃO: ESTE ARTIGO PODE CONTER SPOILERS

Cruella, o novo filme da Disney sobre uma das mais memoráveis vilãs de todos os tempos, já está disponível no Disney+ para todos os assinantes da plataforma sem custo adicional.

Enquanto no centro da história está a poderosa transformação de Cruella de Vil (Emma Stone) – de jovem rebelde e criativa a uma mulher sofisticada e ávida por vingança – o filme também explora a importância da família como fonte de controle, refúgio e inspiração, independentemente de como é composta e das circunstâncias em que é formada.

Ao longo de sua vida, Cruella integra duas famílias muito diferentes e diversas: aquela em que nasceu – marcada pela tragédia e um segredo muito bem guardado – e aquela que escolheu: acidental, pouco convencional e profundamente leal.

Uma família de dois

No começo do filme, o público conhece a pequena Estella, uma menina inquieta, criativa e muito rebelde que foi criada por Catherine, uma mulher amorosa, solidária e valente que soube dar um lar para sua filha. Juntas de um lado para o outro, como uma família de dois, Estella e sua mãe formam uma dupla invencível. Embora a mãe de Estella tenha dedicado grande parte de sua energia parental para tentar fazer com que a menina se adaptasse às regras e se comportasse adequadamente, seu amor e controle de alguma forma permitiram que, anos depois, sua filha pudesse, finalmente, revelar sua personalidade rebelde, criativa e avassaladora.

O vínculo entre Estella e Catherine, no entanto, foi repentinamente quebrado com um trágico evento que deixou Estella órfã e a forçou a desbravar um novo caminho sozinha. De alguma forma, foi esse amor materno incondicional que a encheu de força e determinação para superar circunstâncias terríveis.

Uma nova família de três

Após a morte de Catherine, Estella chega a Londres e conhece Horácio e Gaspar, dois garotos que vivem nas ruas fazendo travessuras. Espontaneamente, os meninos juntam a menina em suas aventuras. Pouco a pouco, os dois se tornam a família substituta de Estella. “Horácio e Gaspar são de fato a família de Cruella e o coração do filme. Gaspar é doce e amoroso. É o único personagem que verdadeiramente conhece Estella/Cruella. Horácio é totalmente sem noção, um personagem adorável”, explica Kristin Burr, produtora de Cruella. No entanto, Emma Stone acrescenta: “A longo prazo, eles precisam um do outro: são um verdadeiro tripé. Não sei quem seria Cruella sem Gaspar e Horácio”.

Horácio e Gaspar constituem a “família do coração” de Estella, aquela que ela escolheu para passar a adolescência e a vida adulta, a caminho de se tornar Cruella de Vil. Craig Gillespie, o diretor do filme, disse: “Gaspar é realmente o coração do filme, que traz Cruella para a terra durante toda a história. Quando ela começa a sair da linha, ele chama a atenção dela. É uma pessoa equilibrada ao lado de Horácio. Você sempre precisa de uma pessoa equilibrada e, às vezes, parece que é a pessoa equilibrada que permite que tudo siga em frente”.

Um amor posto à prova

Com o passar do tempo, e a transformação de Estella em Cruella, a dinâmica entre ela, Horácio e Gaspar é posta à prova. As mudanças radicais na forma de agir de Cruella – e uma virada inesperada na história – ameaçam dissolver aquela acidental família que surgiu na adolescência. O desafio, no entanto, não é diferente ao da maioria das famílias. Assim como todos, eles também aprendem a reconstruir a relação e adaptá-la às novas realidades em que vivem. Como a própria Cruella diz no filme: “Eu fiquei meio maluca. Me desculpa. Vocês são minha família. São tudo o que eu tenho”.