Corbin Bleu está em High School Musical: O Musical: A Série. Relembre 5 momentos de seu personagem

Reveja alguns dos momentos mais marcantes do ator que interpretou Chad Danforth na franquia High School Musical, toda disponível no Disney+.



Corbin Bleu ficou conhecido por interpretar Chad Danforth na trilogia High School Musical (2006-2008). O ator fez uma participação especial na 3ª temporada de High School Musical: O Musical: A Série, que estreia em 27 de julho no Disney+.



Que tal lembrar de algumas das atuações mais marcantes do personagem na franquia? A seguir, confira uma seleção com as cinco das melhores cenas em que Corbin Bleu, ou melhor, Chad Danforth, mostrou todo o seu talento.





1) Corbin Bleu no primeiro encontro de Chad e Taylor





Embora pareçam ter personalidades muito opostas em grande parte de High School Musical (2006), o romance floresceu entre Chad e Taylor (Monique Coleman).

Afinal, tudo o que ele precisava era ter um pouco de coragem para convidá-la para sair. E, para a surpresa de todos, ela aceitou!







2) Chad e Ryan trocam de papéis em uma das cenas mais comentadas de High School Musical





Corbin Bleu e Lucas Grabeel chamaram a atenção do público com seus personagens em High School Musical 2 (2007). Durante a apresentação de “I Don’t Dance”, Chad e Ryan trocam de roupa e surpreendem com a performance.







3) Chad e Troy roubam os holofotes em “Work This Out”





Esta sequência até pode trazer vários dos protagonistas da história. Mas são Chad e Troy (Zac Efron) quem chamam atenção.

Vestidos com camisas azuis claras e calças marrons, eles se destacam da multidão, na cena da cozinha, enquanto todos começam a dançar "Work This Out" em High School Musical 2.







4) Bons amigos sempre se conectam através da música em High School Musical





Em “The Boys Are Back”, música do filme High School Musical 3 – O Ano da Formatura (2008), Chad e seu melhor amigo, Troy, mostram quem é que manda na dança e no canto.







5) Uma noite inesquecível em High School Musical 3





Não há dúvidas de que a formatura em High School Musical 3 é crucial para todos os protagonistas – e Chad não é exceção.

O jovem convida Taylor para ser seu par no baile, e ela não hesita em aceitar. Na preparação para a grande noite, todos se arrumam para a festa ao som de "A Night To Remember".







Não perca High School Musical no Disney+





Assista a Corbin Bleu na trilogia High School Musical exclusivamente no Disney+! E aproveite para ver também todos os episódios de High School Musical: O Musical: A Série no serviço de assinatura!