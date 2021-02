Conheça os indicados ao Globo de Ouro presentes no Disney+

As indicações vão de trilha sonora a melhor série dramática

A 78ª edição do Globo de Ouro ocorre no dia 28 de fevereiro, e a Disney marcará presença no evento com seis indicações. Trilhas sonoras, séries e longas-metragens entraram na lista de concorrentes a um dos prêmios mais prestigiados da TV e cinema mundiais.

A premiação, que será apresentada de forma remota por Tina Fey e Amy Poehler, deve ser transmitida às 22h do próximo domingo, 28 de fevereiro, mas assinantes do Disney+ podem conferir as obras indicadas para avaliarem se a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood fez ou não uma boa escolha.

Melhor filme - Comédia ou Musical



Melhor ator em filme de Comédia ou Musical - Lin-Manuel Miranda







Hamilton: Trailer Oficial

Depois de ganhar 11 Tony Awards e um Grammy, Hamilton agora está indicado para dois Globos de Ouro graças à versão cinematográfica que estreou no Disney+ no ano passado.



Seis anos depois que o espetáculo de sucesso estreou na Broadway, em 2015, tanto o musical quanto seu criador e ator principal, Lin-Manuel Miranda, irão concorrer em duas das principais categorias da noite.

O filme capturou o elenco original em três apresentações ao vivo em junho de 2016 e conta a história de um dos fundadores dos Estados Unidos, Alexander Hamilton. Miranda disse que se inspirou para criar o musical depois de ler a biografia de Alexander Hamilton escrita por Ron Chernow, em 2004. As canções levam inspiração do hip hop, R&B, pop e soul. Para o elenco, Miranda selecionou atores não-brancos como os fundadores e outras figuras históricas.

"Estou muito grato por compartilharmos o filme Hamilton com você no Disney+, para que você possa assisti-lo quando quiser", escreveu Miranda no Twitter. "Obrigado por homenagear o trabalho deste incrível elenco e equipe, Globo de Ouro”.

Melhor filme de animação



Melhor trilha sonora original







Soul | Trailer Oficial Legendado | Disney+

O filme de animação da Pixar Soul estreou no Disney+, e não cinemas, no Natal de 2020, devido à pandemia da covid-19. No entanto, apesar do período de lançamentos e premiações estar ocorrendo em um momento tão turbulento, o longa conquistou não só fãs como vários críticos.



Soul já possui uma nota 88 no site de compilações de críticas “MetaCritic” e 98% de aprovação no agregador “Rotten Tomatoes”. O filme conta a história de Joe Gardner (Jamie Foxx), um professor de música do ensino médio que sonhava em ser um músico de jazz, e finalmente tem sua chance de brilhar depois de impressionar outros músicos durante um ensaio aberto no Half Note Club.

No entanto, um acidente faz com que sua alma seja separada de seu corpo e transportada para uma nova dimensão no qual diversas almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem transportadas para um recém-nascido.

Joe deve trabalhar com almas em treinamento, como 22 (Tina Fey), uma alma com uma visão obscura da vida depois de ficar presa por anos no Pré-Vida, a fim de retornar à Terra.

A trilha sonora, indicada também ao Globo de Ouro, foi escrita por Trent Reznor e Atticus Ross. Jon Batiste escreveu as canções de jazz que também compõe a música do filme. Batiste compôs majoritariamente para as sequências do filme em Nova York, enquanto Reznor e Ross escreveram para as cenas que acontecem no Pré-Vida. Batiste disse durante o Essence Festival em junho do ano passado que queria criar um jazz "autêntico", mas também "acessível a todas as idades".

Melhor filme de animação







Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica - Trailer Oficial #3

O segundo filme a ser indicado para a principal categoria de animação no Globo de Ouro, Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica se passa em uma cidade mágica onde seus habitantes são elfos, trolls, centauros, sereias e gnomos.

Lá, dois irmãos elfos adolescentes, Barley e Ian Lightfoot, embarcam em uma aventura para descobrir se seu mundo ainda possui magia, pois desejam ter um encontro com seu pai, que faleceu quando eles eram muito novos. O filme conta com as vozes de algumas estrelas já conhecidas da Disney e do universo Marvel, como Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer.

Melhor série dramática







Trailer: The Mandalorian - Temporada 2

Depois de estrear nos Estados Unidos no final de 2019, The Mandalorian tornou-se não só um fenômeno entre os fãs de Star Wars, mas também um grande favorito entre críticos. Além de sua indicação ao Globo de Ouro, a série já levou sete prêmios Emmy.



A história de um caçador de recompensas solitário, interpretado por Pedro Pascal, que protege uma criança poderosa, recebeu elogios desde sua estreia. E, apesar das preocupações de que a série não conseguiria atingir um público maior do que o usual, a segunda temporada conseguiu obter aclamação da crítica e impressionar muitos que nunca foram seguidores ardentes de Star Wars.

Após uma segunda temporada turbulenta, um personagem já conhecido da franquia Star Wars retornou para fazer uma chocante revelação. Com isso, uma terceira temporada já está em andamento, o que pode trazer ainda mais estatuetas para a série.

