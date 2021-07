Conheça os indicados ao Emmy® presentes no Disney+

As indicações vão de trilha sonora até melhor série dramática

A 73ª edição do Emmy® acontecerá em 19 de setembro, e o Disney+ marcará presença no evento com indicações em seis produções exclusivas do serviço de streaming por assinatura. Trilhas sonoras, séries e longas-metragens entraram na lista de concorrentes a um dos prêmios mais prestigiados da TV e do cinema mundiais.

A premiação será apresentada de forma presencial, mas com número limitados de convidados e terá como mestre de cerimônias o comediante Cedric the Entertainer. Os assinantes do Disney+ podem conferir as obras indicadas e avaliar se a Academia de Artes & Ciências Televisivas, a Academia Nacional de Artes & Ciências Televisivas e a Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão fizeram as melhores escolhas.

The Mandalorian



Trailer: The Mandalorian - Temporada 2



Depois de estrear nos Estados Unidos no final de 2019, The Mandalorian tornou-se um dos maiores fenômenos do Disney+, tendo já levado um Globo de Ouro e sete prêmios Emmy®.

A série começa cinco anos após os eventos do filme de 1983, Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi, quando ocorre a queda do Império Galáctico. Acompanhamos Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal), um solitário caçador de recompensas Mandaloriano, pelos confins da galáxia.

Ele é contratado pelas forças imperiais remanescentes para resgatar a criança Grogu, mas em vez disso foge para protegê-la. Enquanto procuram reunir Grogu com sua espécie, eles são perseguidos por Moff Gideon, que deseja usar a conexão de Grogu com a Força. A série já possui duas temporadas, e uma terceira está sendo filmada.

Após uma segunda temporada turbulenta, um personagem já conhecido da franquia Star Wars retornou para fazer uma chocante revelação. Com isso, uma terceira temporada já está em andamento.

Confira as indicações:

Melhor série dramática

Melhor ator coadjuvante em uma série dramática - Giancarlo Esposito como Moff Gideon

Melhor ator convidado em uma série dramática - Timothy Olyphant como Cobb Vanth

Melhor ator convidado em uma série dramática - Carl Weathers como Greef Karga

Melhor elenco em uma série dramática

Melhor figurino em fantasia/ficção científica

Melhor direção em série dramática

Melhor design de produção em série de fantasia

Melhor cinematografia para uma série de câmera única (meia hora)

Melhor cinematografia para uma série de câmera única (uma hora)

Melhor edição com uma única câmera para uma série dramática

Melhor composição original para uma série

Melhor edição de som para uma série de comédia ou drama (uma hora)

Melhor mixagem de som para uma série de comédia ou drama (uma hora)

Melhores efeitos visuais especiais em uma temporada ou filme

Melhor coordenação de dublês

Melhor roteiro para uma série dramática

Melhor maquiagem e penteado

Melhor maquiagem com próteses





WandaVision



Criada por Jac Schaeffer, a minissérie acompanha Wanda Maximoff, também conhecida como Feiticeira Escarlate, e Visão depois dos acontecimentos do filme Vingadores: Ultimato. Elizabeth Olsen e Paul Bettany interpretam os dois personagens principais, que tentam iniciar uma nova vida no subúrbio norte-americano, quando começam a suspeitar que nem tudo ao redor deles é o que parece.



Confira as indicações:

Melhor minissérie

Melhor ator principal em uma série ou filme limitado ou antologia - Paul Bettany como Visão

Melhor atriz principal em uma série ou filme limitado ou antologia - Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff

Melhor atriz coadjuvante em uma série ou filme limitado ou antologia - Kathryn Hahn como Agatha Harkness / Agnes, a vizinha intrometida

Melhor elenco para série ou filme limitado ou antologia

Melhor direção em série ou filme limitado ou antologia

Melhor edição com uma única câmera para uma série ou filme limitado ou antologia

Melhor design de produção em série ou filme limitado ou antologia

Melhor abertura

Melhor canção de abertura

Melhor canção original

Melhor supervisão musical

Melhor maquiagem e penteado

Melhor composição musical original para uma série limitada ou antologia, filme ou especial

Melhor figurino em fantasia/ficção científica

Melhor edição de som para uma série limitada ou antologia, filme ou especial

Melhor mixagem de som para uma série ou filme limitado ou antologia

Melhores efeitos visuais especiais em uma temporada ou filme

Melhor roteiro para uma série ou filme limitado ou antologia





Falcão e o Soldado Invernal



Falcão e o Soldado Invernal: Marvel Studios - Trailer Final Oficial Legendado - Disney+



Nesta minissérie do Universo Cinematográfico da Marvel entendemos o que Sam Wilson, também conhecido como Falcão, (interpretado por Anthony Mackie) vai fazer depois de receber o manto do Capitão América.

Ao mesmo tempo, Wilson terá que se juntar a Bucky Barnes, também conhecido como Soldado Invernal, (interpretado por Sebastian Stan), para investigar uma trama envolvendo um grupo anarquista conhecido como Flag-Smashers.

Composta por 6 episódios, a série mostra algumas das consequências envolvendo a grande batalha contra Thanos após o fim do filme Vingadores: Ultimato.

Confira as indicações:

Melhor ator convidado em Série Dramática - Don Cheadle como Coronel James Rhodes / Máquina de Guerra

Melhor edição de som para uma série de comédia ou drama

Melhores efeitos visuais especiais em uma temporada ou filme

Melhor coordenação de dublês





Hamilton

O musical, que ganhou 11 Tony Awards e um Grammy, tornou-se uma produção do Disney+ depois de ser filmado durante três apresentações com o elenco original ao vivo em junho de 2016.

A peça conta a história de um dos fundadores dos Estados Unidos, Alexander Hamilton. Lin-Manuel Miranda disse que se inspirou para escrever o musical depois de ler a biografia de Alexander Hamilton escrita por Ron Chernow em 2004. As canções levam inspiração do hip hop, R&B, pop e soul. Para o elenco, Miranda selecionou atores não brancos como os fundadores e outras figuras históricas.

Confira as indicações:

Melhor especial de variedades

Melhor direção para uma série ou filme limitado ou antologia

Melhor ator principal em uma série ou filme limitado ou antologia - Lin-Manuel Miranda como Alexander Hamilton



Melhor ator principal em uma série ou filme limitado ou antologia - Leslie Odom, Jr. como Aaron Burr



Melhor ator coadjuvante em uma série ou filme limitado ou antologia - Daveed Diggs como Marquês de Lafayette / Thomas Jefferson

Melhor ator coadjuvante em uma série ou filme limitado ou antologia - Jonathan Groff como o rei George

Melhor ator coadjuvante em uma série ou filme limitado ou antologia - Anthony Ramos como John Laurens / Philip Hamilton

Melhor atriz coadjuvante em uma série ou filme limitado ou antologia - Renée Elise Goldsberry como Angelica Schuyler

Melhor atriz coadjuvante em uma série ou filme limitado ou antologia - Phillipa Soo como Eliza Hamilton

Melho mixagem de som para uma série de variedades ou especiais

Melhor direção técnica, trabalho de câmera, controle de vídeo para um especial





Era Uma Vez um Boneco de Neve

Melhor curta de animação

O curta-metragem lançado em 2020 conta a história de um dos mais queridos personagens da franquia Frozen. O boneco de neve Olaf se encontra vagando pelas montanhas geladas fora de Arendelle enquanto tenta entender quem ele é e como foi parar ali.

Por dentro da Pixar



Por Dentro da Pixar: Trailer Oficial



Melhor série limitada documental ou reality show

Essa série documental mostra os bastidores de um dos maiores estúdios de animação do mundo. Ao longo dos episódios, acompanhamos as histórias reais de quem está por trás da magia dos filmes mais amados da Pixar e quais foram suas inspirações.

Cada episódio é focado em um funcionário do estúdio, incluindo Kemp Powers, codiretor de Soul, e Dan Scanlon, diretor de Universidade Monstros e Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica.

