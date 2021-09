Conheça os episódios de Star Wars: Visions

A série do Disney+ trará novas histórias do universo da franquia contadas em anime

Além de Star Wars se passar em uma galáxia muito, muito distante, ela também é uma galáxia muito, muito grande. As tramas traçadas durante a franquia vão muito além de Darth Vader e Luke Skywalker, nos levando por organizações secretas, golpes de estado, eremitas isolados e histórias de amor incomuns.

Pensando na diversidade não só de histórias, como também no modo de contar essas histórias, que a Lucasfilm está lançando a série de antologia Star Wars: Visions. O programa, que estreou este mês no Disney+, reúne nove narrativas completamente novas criadas em parceria com alguns dos melhores estúdios de anime do mundo.

“A Lucasfilm está fazendo parceria com sete dos mais talentosos estúdios de anime do Japão para trazer seu estilo e visão únicos para a galáxia de Star Wars nesta nova série”, disse o vice-presidente da produtora, James Waugh no blog oficial da franquia. “Suas histórias mostram todo o espectro de narrativas ousadas encontradas na animação japonesa, cada uma contada com um frescor e uma voz que expandem nossa compreensão desse universo”

Os criadores receberam total liberdade para criarem sem se prenderem a linhas do tempo ou preocupações com filmes e séries futuros. Todas as histórias são fora do “canon” oficial da franquia e trazem novas interpretações para Star Wars. Conheça mais sobre os episódios abaixo:

Episódio 1 - O Duelo

O Duelo



“O Duelo” segue um Sith sem nome conhecido apenas como Ronin, termo usado normalmente para se referir a um “samurai errante”. Esse misterioso personagem participa de uma batalha já conhecida dos fãs da franquia que, aqui, é reinterpretada a partir da tradição japonesa. O estúdio que produziu o episódio é Kamikaze Douga, conhecido por seus curtas, videogames e estreias de shows e videoclipes. O episódio também será expandido em Star Wars: Ronin, um romance com lançamento previsto para 12 de outubro de 2021.





Episódio 2 - Balada de Tatooine

Balada de Tatooine



“Balada de Tatooine” traz de volta provavelmente um dos locais mais famosos da história de Star Wars: o Circuito Mos Espa, onde Anakin Skywalker provou suas habilidades de piloto em A Ameaça Fantasma. Mas em vez de uma corrida de pods, o lugar é palco (literalmente) de um show de rock

Além de uma aventura musical (estrelando Joseph Gordon-Levitt e Bobby Moynihan na dublagem em inglês), esta história também inclui as participações de Jabba the Hutt e Boba Fett. O episódio foi produzido pelo Studio Colorido, conhecido pela animação “Olhos de Gato”.





Episódio 3 - Os Gêmeos

Os Gêmeos



Hiroyuki Imashi, o cofundador do Studio Trigger, disse em uma coletiva de imprensa em julho que os dois episódios de seu estúdio de animação, "Os Gêmeos" e "O Ancião" tratam de histórias do canon existente de Star Wars. Neste episódio em específico, o estúdio fornece um epílogo para a saga Skywalker, mostrando o que poderia ter acontecido depois que Rey derrotou Palpatine pela última vez em A Ascensão Skywalker.

“Os Gêmeos” se passa após o Episódio IX, depois que o Império foi vencido pela Resistência, segundo Imaishi. “Os remanescentes do Exército Imperial criaram um par de gêmeos no Lado Negro da Força, e a história continua a partir daí. ”





Episódio 4 - A Noiva Aldeã

A Noiva Aldeã



Explorar os estranhos costumes de diferentes planetas e civilizações é o que a ficção científica, principalmente a de Star Wars, faz melhor. Por isso, neste episódio, criado pelo Kinema Citrus, descobrimos como é uma cerimônia de casamento em um planeta ainda desconhecido pelos fãs da franquia. Mas quem pensa que as coisas ficam só no romance está muito enganado.





Episódio 5 - O Nono Jedi

O Nono Jedi



“O Nono Jedi” foi originalmente pensado pelo Production IG para ter duas partes, mas, no final, as duas histórias foram combinadas em uma, o que rende um episódio mais longo. Aqui, acompanhamos o futuro dos Guerreiros Jedi após a queda da Nova Ordem logo depois do fim do Episódio IX: A Ascensão dos Skywalker. A dublagem em inglês é estrelada por Kimiko Glenn e o mais novo herói da Marvel e protagonista de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Simu Liu.





Episódio 6 - T0B1

T0-B1



Aqui, o estúdio Science SARU usa um estilo reminiscente de animes antigos, como Astro-Boy, para contar a história sobre um androide que descobre do que é realmente capaz, em uma espécie de “coming of age” de robôs.





Episódio 7 - O Ancião

O Ancião



Já “O Ancião” fornece justamente o contrário: um prólogo, mostrando os eventos antes do Episódio I: A Ameaça Fantasma. Este também é o último projeto do cofundador do Studio Trigger, Masahiko Otsuka, antes de se aposentar. A história acompanha um Jedi e um padawan enquanto eles encontram um inimigo misterioso. David Harbor, Jordan Fisher e James Hong participam da equipe de dublagem em inglês.





Episódio 8 - Lop & Ochô

Lop & Ochô



Este episódio, produzido pela Geno Studio, se passa durante o obscuro período entre A Vingança dos Sith e Uma Nova Esperança. Nele acompanhamos Ochô, a filha de uma família mafiosa espacial, quando ela conhece Lop, um alienígena híbrido de coelho. Este episódio explora a tecnologia futurística que tornou Star Wars tão famoso, mas combina-a com o surrealismo e as tramas de família dos filmes clássicos de anime.





Episódio 9 - Akakiri

Akakiri



Neste episódio encontraremos um paralelo entre Anakin e Padmé, ao vermos uma história de amor efêmera entre um Jedi e uma princesa. No entanto, é importante lembrar que um dos maiores compromissos de um guerreiro Jedi é a promessa de nunca se envolver romanticamente com ninguém. Será preciso assistir ao episódio para saber se o estúdio Science SARU segue essa regra ou apresenta uma nova solução para o conflito.

Esta história de amor é trazida à vida em inglês com um elenco repleto de estrelas, incluindo Henry Golding, Jamie Chung e George Takei.