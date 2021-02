Conheça alguns personagens da Disney inspirados na vida real

A Disney é conhecida por trazer um mundo de personagens fantásticos à vida, mas poucos sabem que algumas de suas criações já existiam na vida real – ou, pelo menos, parte delas.

Alguns dos mais famosos personagens da companhia foram baseados em celebridades, estilistas, drag queens e, até mesmo, em um urso de verdade. Conheça as origens de cada um deles e aproveite para rever seus ícones favoritos da animação no Disney+.

Úrsula - Divine

Apesar da Bruxa do Mar ser uma personagem da história original de A Pequena Sereia, escrita por Hans Christian Andersen, foi com os produtores da Disney que ela ganhou o nome (e a aparência) que hoje conhecemos quando pensamos em Úrsula.

A icônica personagem foi repensada várias vezes pelos animadores do longa de 1989. Algumas versões iniciais eram baseadas na estrela do cinema Joan Collins, enquanto outras representavam a bruxa como uma linda femme fatale. No entanto, nenhuma delas parecia corresponder corretamente ao que os criadores tinham em mente.

Foi aí que Howard Ashman, letrista responsável pela criação das músicas do filme e grande conhecedor da cena queer de Baltimore, de Maryland, se lembrou da famosa drag queen Divine, que frequentava os salões de shows da região. Ao apresentar a figura da lendária artista para os criadores, tudo se encaixou para criar a Ursula que conhecemos hoje.

Úrsula e Devine

Gênio - Robin Williams

O personagem do Gênio, no filme Aladdin, foi escrito especificamente para o comediante norte-americano Robin Williams. Os diretores John Clements e Ron Musker desenvolveram o roteiro e o personagem pensando no artista e pediram para os animadores desenharem o personagem parecido com Williams mesmo antes de saber se ele aceitaria o papel.

A ideia deu certo e Muske chegou a dizer em entrevistas que o ator “realizava suas fantasias de comédia assim como o gênio concedia desejos”. A equipe de criação também confirmou que muitas das falas do gênio foram improvisadas por Williams e chegaram à versão final do filme.

Gênio e Robin Williams

Abutres do filme Mogli: O Menino Lobo - Os Beatles

O plano original do diretor Wolfgang Reitherman e sua equipe para o longa de 1968 era ter a famosa banda de rock britânica Os Beatles dublando os quatro abutres que fazem amizade com Mogli.

Apesar de John Lennon ter se colocado contra a ideia desde o início, foram feitas tentativas de encaixar a boy band no cronograma de gravações. No entanto, a agitada agenda da banda não permitiu que eles participassem do processo.

Mesmo assim, os animadores ainda se inspiraram nos quatro meninos de Liverpool para criar a aparência física dos pássaros e seus dubladores originais adicionaram inflexões e vozes que são extremamente semelhantes às dos Beatles.

Ziggy é o "John" do grupo. Ele é o piadista e o instigador de problemas entre os quatro. Dizzy representa George Harrison, o mais magro do grupo, enquanto Buzzy é Ringo só porque sempre que ele fala, ouve-se uma leve caixa de tambor ao fundo. Por último, mas não menos importante, Flaps é Paul McCartney, sendo o abutre mais atraente com seus olhos grandes e boca enrugada.

Abutres de Mogli: O Menino Lobo e Os Beatles

Edna Moda - Edith Head

Edna Moda é a famosa designer de uniformes para super-heróis do mundo de Os Incríveis. Apesar de não ter havido confirmações, é notável que a estilista arrojada e confiante possa ter sido inspirada em reais figuras da moda.

Entre as possíveis inspirações para a personagem estão a estilista de figurinos de Hollywood e ganhadora de oito Oscar© Edith Head e a designer britânica responsável pela criação da minissaia Mary Quant

Edna Moda e Edith Head

Sr. Big - Marlon Brando.

O líder da máfia do universo de Zootopia foi inspirado no famoso Don Vito Corleone, da franquia O Poderoso Chefão. Embora Corleone seja um personagem fictício, a aparência e trejeitos que passaram para Mr. Big foram criação do ator Marlon Brando, que interpreta Corleone mais velho no primeiro filme da saga.

O ator Maurice LaMarche, que dubla o personagem em sua versão original, também se esforçou para fazer uma imitação de Brando.

Sr. Big e Marlon Brando

Uku e Lele - Israel e Marlene Kamakawiwo'ole

O curta-metragem Lava conta a história de dois amantes vulcânicos em um paraíso tropical. Os dois vulcões, Uku e Lele, bem como o estilo musical do curta-metragem, foram inspirados no casal da vida real, Israel "Iz" e Marlene Kamakawiwo'ole.

Inspirado pelo cover de Iz de Somewhere Over the Rainbow, o diretor James Ford Murphy baseou o corpo grande e a voz celestial de Uku em Iz. Murphy queria essencialmente fazer uma carta de amor visual para o Havaí.

Uku e Lele e Israel e Marlene Kamakawiwo'ole

Christopher Robin e Ursinho Pooh - Christopher Robin Milne e Winnie the Pooh

O amigo do Ursinho Pooh, , Christopher Robin, foi baseado no filho de mesmo nome do autor dos livros que inspiraram os filmes, A.A. Milne. Junto com sua coleção de bichos de pelúcia, as aventuras de Christopher Robin Milne no Bosque dos Cem Acres foram diretamente inspiradas por suas brincadeiras com seus famosos brinquedos.

O urso de pelúcia de Christopher, que inspirou Pooh, era chamado de Winnie-the-Pooh, mesmo nome que a série de filmes e livros recebe no original em inglês. O nome Winnie foi dado à pelúcia como homenagem a uma ursa famosa no Zoológico de Londres, que Milne e seu filho frequentavam.

Christopher Robin e Ursinho Pooh e Christopher Robin Milne e Winnie the Pooh

Dr. Facilier - Michael Jackson

Em A Princesa e o Sapo da Disney, o Dr. Facilier, também conhecido como O Homem da Sombra, é um bruxo do mal que planeja governar Nova Orleans com a ajuda de seus "Amigos do Outro Lado".

No entanto, poucos sabem que sua figura e trejeitos foram diretamente inspirados no Rei do Pop, Michael Jackson. Se você prestar atenção aos seus movimentos de dança e maneirismos, verá flashes da coreografia de Jackson aqui e ali.

Dr. Facilier e Michael Jackson

