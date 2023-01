Como trocar o idioma do áudio no Disney+ 

Veja o passo a passo para mudar o idioma no Disney+ e conferir seus filmes e séries preferidos.

Para mudar o idioma do seu filme ou série no Disney+, basta seguir uma série de passos. Independentemente do dispositivo, é muito fácil alterar a língua do áudio ou da legenda do vídeo em execução.

Para acabar com suas dúvidas, veja as etapas:





Como mudar o idioma do áudio no Disney+

Basta seguir o passo a passo abaixo:







Como alterar o idioma do áudio no Disney+?



Para alterar o idioma do áudio de um filme ou série no Disney+:

1. Selecione o ícone de teclado, que está no canto superior direito da tela, durante a execução de um vídeo.

2. Escolha o idioma para o áudio e a legenda.

3. Ao terminar, aperte em X ou clique na seta para trás.

Caso surjam dúvidas sobre como ingressar no serviço de streaming ou alterar outras funções, basta acessar a Central de Ajuda em help.disneyplus.com.