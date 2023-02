Como foi feito Avatar: O Caminho da Água: um incrível documentário mostra todos os segredos 

O especial Avatar: Mergulho Profundo, sobre o filme indicado ao Oscar® 2023, já pode ser visto no Disney+.

Depois da sua estreia de sucesso nos cinemas do mundo todo em 2022, Avatar: O Caminho da Água continua tendo motivos para celebrar: o filme foi indicado em várias categorias do Oscar® 2023, incluindo a de Melhor Filme.

No Disney+, é possível ver o documentário que mostra todos os segredos sobre a produção da sequência de Avatar (2009), também dirigida por James Cameron. Trata-se de Avatar: Mergulho Profundo, disponível no serviço de streaming. Saiba mais detalhes!







Do que se trata o documentário que mostra os segredos de Avatar: O Caminho da Água





Avatar: Mergulho Profundo mostra os bastidores do filme Avatar: O Caminho Da Água. O especial conta com depoimentos exclusivos de James Cameron, Zoe Saldaña, Sam Worthington, Kate Winslet e outros integrantes do elenco e da produção do filme.

Além disso, o documentário revela como foram feitas as impressionantes cenas debaixo d’água e como os atores se prepararam para gravá-las.





Onde ver Avatar: Mergulho Profundo





O documentário de 38 minutos de duração está disponível para ver online no Disney+, assim como Avatar.

Avatar: O Caminho da Água está em exibição nos cinemas.