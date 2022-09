Aprenda a salvar conteúdos em seus dispositivos móveis para assisti-los em qualquer lugar, sem precisar de internet.

Não faz muito tempo que o streaming mudou a forma de consumir conteúdos, mas parece que nunca houve vida sem ele. Afinal, ninguém se imagina mais sem seus títulos favoritos do Disney+ ao alcance da mão.

No entanto, nem sempre é possível contar com a estabilidade de uma conexão à internet. Para lidar com esses casos, porém, é possível baixar filmes e séries do serviço de assinatura para assistir offline.





Aprenda como baixar filmes e séries do Disney+: é simples!

É possível baixar diversos títulos do Disney+ em seus dispositivos móveis e acessá-los de qualquer lugar. Assim, você pode assistir aos seus filmes e séries favoritos, mesmo em locais sem acesso à internet.

Salvar os conteúdos do streaming é bem fácil. Basta seguir o passo a passo abaixo:







Como baixar conteúdo do Star+ e Disney+?



Para baixar conteúdos do Disney+ em dispositivos móveis compatíveis:

1) Abra o aplicativo do Disney+ em um dispositivo móvel compatível.

2) Procure e selecione o conteúdo que você quer baixar.

3) Toque no botão Baixar – com o ícone de uma seta para baixo – na página Detalhes para iniciar o download. Depois de começar, você pode acompanhar o progresso da transferência.

4) Toque no ícone de progresso caso queira pausar o download ou excluir a parte do arquivo que já foi baixada. Quando o download for concluído, será exibido um ícone de dispositivo com uma marca de seleção.

5) Depois, basta clicar no ícone com a seta para baixo no rodapé do aplicativo e ir para a área de downloads e acessar seus conteúdos offline.

É possível baixar o mesmo conteúdo em até 10 dispositivos móveis diferentes, desde que eles sejam compatíveis e possuam espaço de armazenamento disponível.

O conteúdo permanecerá salvo em seu dispositivo móvel enquanto você for assinante do serviço de streaming. No entanto, alguns conteúdos baixados podem permanecer por tempo limitado, enquanto outros títulos podem estar indisponíveis para download.

Em caso de dúvidas, basta acessar a Central de Ajuda em help.disneyplus.com.