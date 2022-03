'Cavaleiro da Lua': quem são os principais personagens da nova trama da Marvel

Saiba um pouco mais sobre os protagonistas da nova série exclusiva Disney+.





A série Cavaleiro da Lua (Moon Knight), nova produção da Marvel Studios sobre o misterioso personagem, estreou com exclusividade no Disney+.

Para o produtor executivo Kevin Feige, a produção traz uma nova profundidade ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM). “Foi muito emocionante pegar a história de origem do Cavaleiro da Lua, que é baseada na egiptologia, e infundi-la com aventura, intensidade e mistério. Os temas ousados e sombrios de Moon Knight e a exploração do personagem único adicionam outra dimensão à narrativa do UCM.”

A série traz novos episódios às quartas ao Disney+. Conheça um pouco mais sobre os principais personagens que compõem a trama.





Quem é Steven Grant/Marc Spector em Cavaleiro da Lua





Ambos os personagens são interpretados por Oscar Isaac. De um lado, Steven Grant é um homem comum que trabalha em uma loja de presentes. Ele é constantemente atormentado por “apagões” e memórias que surgem em sua mente, mas que parecem ser de outra vida. Ainda assim, ele faz de tudo para ajudar aqueles que estão ao seu redor.

Grant descobre que tem uma Desordem Dissociativa de Identidade, e que divide seu corpo com outra personalidade: Marc Spector. Já Spector é um mercenário implacável e guerreiro de Khonshu. À medida que as vidas separadas de Spector e Grant vão de encontro uma com a outra, Steven é forçado a aceitar a sua realidade e navegar entre ambas as identidades.

O ator Oscar Isaac é conhecido principalmente por papéis como o de Poe Dameron na saga Star Wars.









Quem é Artur Harrow, o vilão de Cavaleiro da Lua





Arthur Harrow é o que se pode chamar de “antagonista filosófico”. Isso porque o vilão é o guia de um misterioso culto capaz de exercer uma grande influência diante de seus seguidores.

É ele quem enfrentará Khonshu e Marc/Steven. Para isso, o guia transita entre os dois mundos - o dos humanos e dos deuses - buscando travar uma guerra contra os heróis. Tudo em busca de vingança por acontecimentos passados.

Harrow é interpretado pelo ator e cineasta Ethan Hawke, estreante no universo Marvel.









Quem é Layla El-Faouly em Cavaleiro da Lua





Arqueóloga e apaixonada por aventuras, Layla El-Faouly sabe bem quem é Marc Spector. Isso faz com que ela acabe sendo arrastada para dentro da vida perigosa do mercenário.

Os dois precisarão deixar de lado suas diferenças e encontrar uma forma de se relacionar. Isso se quiserem sobreviver às batalhas que virão pela frente. A atriz egípcia-palestina May Calamawy é quem dá vida à personagem.

Os episódios da série são dirigidos por Mohamed Diab e a equipe de Justin Benson & Aaron Moorhead. O roteirista principal é Jeremy Slater.



